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NAPETO PRED IZBORE

Uhićenja u Srbiji, Vučićev medij tvrdi: Planirali su nerede, imaju hrvatske putovnice

Piše 24sata,
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Uhićenja u Srbiji, Vučićev medij tvrdi: Planirali su nerede, imaju hrvatske putovnice
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Foto: MUP Srbije
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Sumnja se da su trebali paliti automobile, napadati građane za koje misle da su 'ćaciji', pljačkati ih te bacati Molotovljeve koktele na motore. Uz to, navodno su planirali i sukob s policijom, pišu srpski mediji bliski Vučiću

Srpski mediji pisali su kako je policija u Novom Sadu uhitila više ljudi koje sumnjiči za planiranje nereda u Beogradu na dan parlamentarnih izbora, 25. listopada. Vučiću bliski medij Kurir objavio je da dvoje osumnjičenih navodno imaju hrvatske putovnice.

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Pišu da je jedan Marko Vein, narkodiler uhićen u Novom Sadu zbog sumnje da je organizirao kriminalnu skupinu koja je planirala izazvati nerede i kaos. Drugi je Matej A. iz Vrnjačke Banje, uhićen u Kraljevu, njega se sumnjiči da je pozivao na nasilnu promjenu ustavnog poretka i planirao sudjelovanje u neredima u Beogradu na izborni dan 25. listopada.

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Riječ je, kako piše Blic.rs, o skupini od barem 80 muškaraca koji su trebali doći u nedjelju u Beograd kako bi pravili nerede na ulici.

Sumnja se da su trebali paliti automobile, napadati građane za koje misle da su 'ćaciji', pljačkati ih te bacati Molotovljeve koktele na motore. Uz to, navodno su planirali i sukob s policijom, pišu srpski mediji.

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Komentari 7
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