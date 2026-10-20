Aleksandar Vučić: Nisam glup. Treći svjetski rat je neizbježan

Svijet ide prema velikom vojnom sukobu, a treći svjetski rat mogao bi biti neizbježan. Tako tvrdi Aleksandar Vučić, koji je u razgovoru s ruskom novinarkom Ksenijom Sobčak upozorio na sve intenzivnije naoružavanje europskih zemalja. Prema njegovim riječima, europske države povećavaju izdvajanja za obranu i jačaju svoje vojne kapacitete, a takav trend, smatra, otvara ozbiljna pitanja o budućnosti međunarodne sigurnosti.

- Nisam ni budala ni slijep. Ako ne vidite kako se Europa naoružava, onda to namjerno ignorirate. Ali zašto se naoružavaju? S kojim ciljem? - upitao je Vučić.

Kao jedan od primjera naveo je njemački obrambeni koncern Rheinmetall, tvrdeći da mu se dobit povećala čak 17 puta zbog rastuće potražnje za vojnom opremom.

Vučić je pritom upozorio da se europske zemlje sve više okreću jačanju vojske i nabavi naoružanja, dok njihove vlade takve poteze opravdavaju potrebom zaštite od Rusije.

Svoju zabrinutost usporedio je i s poznatim književnim pravilom koje se povezuje s ruskim dramatičarom Antonom Čehovom. Prema tom pravilu, ako se puška pojavi u prvom činu drame, do kraja predstave mora opaliti.

Vučić smatra da bi se sličan scenarij mogao odigrati i u stvarnosti, ako se nastavi gomilanje oružja i vojnih kapaciteta.

'Bio bih najsretniji da sam u krivu'

Bivši srpski predsjednik ne skriva pesimizam kada je riječ o globalnoj sigurnosnoj situaciji. Upozorio je da su pripreme za mogući veći rat sve očitije te da ga razvoj događaja ozbiljno zabrinjava.

- Bio bih najsretniji čovjek na svijetu da sam u krivu, ali bojim se da to nije slučaj - poručio je Vučić, prenose srbijanski mediji.

Ovo nije prvi put da upozorava na mogućnost šireg međunarodnog sukoba. Kao ključne razloge za zabrinutost ističe geopolitičke napetosti i sve snažniju vojnu eskalaciju.

Tijekom razgovora dotaknuo se i odnosa Srbije s Rusijom i zapadnim zemljama, kao i rata u Ukrajini.

Unatoč crnim prognozama, Vučić je ponovio da diplomacija i pregovori ostaju ključni za sprječavanje daljnje eskalacije i izbjegavanje najgoreg scenarija.