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Aleksandar Vučić: Nisam glup. Treći svjetski rat je neizbježan

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Aleksandar Vučić: Nisam glup. Treći svjetski rat je neizbježan
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Foto: F.S.
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Bivši srpski predsjednik tvrdi da gomilanje oružja i rast vojnih proračuna vode prema velikom sukobu. Kao primjer naveo je njemački vojni div Rheinmetall, a otkrio je i čega se najviše boji

Svijet ide prema velikom vojnom sukobu, a treći svjetski rat mogao bi biti neizbježan. Tako tvrdi Aleksandar Vučić, koji je u razgovoru s ruskom novinarkom Ksenijom Sobčak upozorio na sve intenzivnije naoružavanje europskih zemalja. Prema njegovim riječima, europske države povećavaju izdvajanja za obranu i jačaju svoje vojne kapacitete, a takav trend, smatra, otvara ozbiljna pitanja o budućnosti međunarodne sigurnosti.

- Nisam ni budala ni slijep. Ako ne vidite kako se Europa naoružava, onda to namjerno ignorirate. Ali zašto se naoružavaju? S kojim ciljem? - upitao je Vučić.

Kao jedan od primjera naveo je njemački obrambeni koncern Rheinmetall, tvrdeći da mu se dobit povećala čak 17 puta zbog rastuće potražnje za vojnom opremom.

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Vučić je pritom upozorio da se europske zemlje sve više okreću jačanju vojske i nabavi naoružanja, dok njihove vlade takve poteze opravdavaju potrebom zaštite od Rusije.

Svoju zabrinutost usporedio je i s poznatim književnim pravilom koje se povezuje s ruskim dramatičarom Antonom Čehovom. Prema tom pravilu, ako se puška pojavi u prvom činu drame, do kraja predstave mora opaliti.

Vučić smatra da bi se sličan scenarij mogao odigrati i u stvarnosti, ako se nastavi gomilanje oružja i vojnih kapaciteta.

'Bio bih najsretniji da sam u krivu'

Bivši srpski predsjednik ne skriva pesimizam kada je riječ o globalnoj sigurnosnoj situaciji. Upozorio je da su pripreme za mogući veći rat sve očitije te da ga razvoj događaja ozbiljno zabrinjava.

- Bio bih najsretniji čovjek na svijetu da sam u krivu, ali bojim se da to nije slučaj - poručio je Vučić, prenose srbijanski mediji.

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Ovo nije prvi put da upozorava na mogućnost šireg međunarodnog sukoba. Kao ključne razloge za zabrinutost ističe geopolitičke napetosti i sve snažniju vojnu eskalaciju.

Tijekom razgovora dotaknuo se i odnosa Srbije s Rusijom i zapadnim zemljama, kao i rata u Ukrajini.

Unatoč crnim prognozama, Vučić je ponovio da diplomacija i pregovori ostaju ključni za sprječavanje daljnje eskalacije i izbjegavanje najgoreg scenarija.

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