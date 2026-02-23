Obavijesti

News

PETER MANDELSON

Uhitili bivšeg britanskog veleposlanika u Americi. Kod Epsteina je bio u gaćama

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Reuters/DOJ

U svibnju 2010. dojavio mu je za plan Europske unije o paketu pomoći za spašavanje eura vrijednom 500 milijardi eura, i to samo nekoliko sati prije službene objave

Policija je privela bivšeg veleposlanika Ujedinjenog Kraljevstva u SAD-u, lorda Petera Mandelsona, javlja BBC. Viđen je kako ga policijski službenici odvode iz njegova doma u Londonu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Uhitili bivšeg britanskog veleposlanika u Americi. Kod Epsteina je bio u gaćama 00:59
Uhitili bivšeg britanskog veleposlanika u Americi. Kod Epsteina je bio u gaćama | Video: 24sata/Reuters

Metropolitanska policija potom je potvrdila da je 72-godišnji muškarac priveden na adresi u Camdenu, na sjeveru Londona.

To se dogodilo nakon što je Metropolitanska policija ranije ovog mjeseca potvrdila da je pokrenula kaznenu istragu zbog navoda o zlouporabi položaja u javnoj službi.

Mandelson je imao prisne odnose sa silovateljem Jeffreyjem Epsteinom. Deklasifikacijom dokumenata o pokojnom financijeru, otkrilo se da mu je Mandelson 2003. poslao rođendansku čestitku u kojoj ga je Mandelson nazvao svojim "najboljim prijateljem".

Čak i nakon što je 2005. otkriveno da je Epstein silovatelj i pedofil, Mandelson mu je dao podršku. 

 - Mislim sve najbolje o tebi i osjećam se beznadno i bijesno zbog onoga što se dogodilo. Tvoji prijatelji ostaju uz tebe i vole te - pisao je Mandelson osuđenom pedofilu, savjetujući mu da se "bori za prijevremeno puštanje.

Dokumenti su otkrili da je Mandelson, dok je bio ministar gospodarstva u Brownovoj vladi, navodno odavao Epsteinu osjetljive, tržišno važne informacije usred globalne financijske krize. U jednom e-mailu iz 2009. proslijedio je Epsteinu interni vladin dokument o planiranoj prodaji državne imovine vrijedne 20 milijardi funti. U svibnju 2010. dojavio mu je za plan Europske unije o paketu pomoći za spašavanje eura vrijednom 500 milijardi eura, i to samo nekoliko sati prije službene objave.

Dodatno je osramoćen kada se među FBI dokumentima pojavila fotografija na kojoj je u donjem rublju snimljen u pedofilovom stanu u Parizu. 

Komentari 3
