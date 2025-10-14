Uhitili dvojac za koji sumnjaju da su opljačkali muškarca na Trešnjevci: Završio je u bolnici

Policija je u ponedjeljak u večernjim satima uhitila muškarca (33) i ženu (23) za koje sumnjaju da su povezani s pljačkom na Trešnjevci ranije tog dana.

Naime, dvoje počinitelja je nakon uporabe fizičke sile opljačkalo 59-godišnjaka i pritom mu ukralo mobitel, novac i još druge stvari.

- U događaju je 59-godišnjak lakše ozlijeđen te je vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice - navela je policija.

Muškarac i žena su uhićeni i dovedeni u službene prostorije te se nad njima provodi kriminalističko istraživanje.

U Facebook grupi Naša Trešnjevka, naš kvart oglasila se Azra Posavec-Tušek, koja je objavila da je žrtva njezin otac, hrvatski branitelj krhkoga zdravlja, koji je prebolio rak i tri moždana udara, prenosi Index.

Kako je navela, napad se dogodio nakon što je muškarcu, kojem je pozlilo, prišla žena i pitala ga je li dobro. U tom trenutku pojavio se muškarac koji ga je udario u glavu, nakon čega su ga oboje nastavili tući dok je ležao na tlu. Napadači su mu uzeli mobitel, osobne dokumente i ključeve Škode, dok novca nije imao kod sebe.