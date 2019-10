Uhitili ga jer je silovao plišane igračke: 'Htio sam ih nahraniti'

Muškarac iz Floride uhićen je nakon što su ga uhvatili kako se seksa s plišanim snjegovićem Olafom ispred šokiranih kupaca u lokalnom dućanu Target, piše Daily Mail.

Cody Meader (20) je pritvoren u utorak popodne nakon što su slučajni prolaznici u floridskom gradiću Saint Petersburg primijetili kako jedan muškarac 'na suho' napastuje velikog plišanca, inače poznatog iz Disneyevog crtića Frozen.

Meader je potom ušao na odjel s igračkama i navodno isto pokušao i s velikim plišanim jednorogom, objavila je policija.

Cody Meader allegedly started a bizarre sex romp with a stuffed animal from Disney’s “Frozen,” then moved onto a stuffed unicorn in a Florida Target store, according to cops.https://t.co/lf77OrksXC