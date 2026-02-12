Uhitili i drugog osumnjičenog za teški napad na mladića u Rijeci

Premlaćivanje maloljetnika u ranim jutarnjim satima u srijedu u Rijeci i dalje je glavna tema. Policija je tijekom dana uhitila i drugog muškarca (33) za kojeg sumnjaju da je sudjelovao u brutalnom premlaćivanju maloljetnika, piše HRT.

Policija navodi da se u nastavku očekuje uhićenje i trećeg osumnjičenog. Otac napadnutog mladića ranije je za 24sata ispričao da mu je sin loše i da čeka operaciju.

- Sav je natečen i modar, a kad otekline spadnu, tek onda će ga moći operirati. Strašno izgleda, ali bit će on dobro.

O detaljima napada oglasila se jutros riječka policija. Proveli su istragu nad 29-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teška tjelesna ozljeda.

- Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je osumnjičenik jučer ujutro oko 4.30 sati u središtu Rijeke pod utjecajem alkohola s još dvije muške osobe fizički napao dvojicu hrvatskih državljana od kojih je jedan maloljetan. Pri tome je maloljetniku zadano više udaraca po tijelu i iako je od jačine udaraca pao na tlo, nastavili su ga udarati pa potom pobjegli s mjesta događaja - naveli su.

Ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć u KBC Rijeka gdje su maloljetnoj osobi dijagnosticirane teže tjelesne ozljede, a 20-godišnjem hrvatskom državljaninu lakše ozljede.

- Spomenutog 29-godišnjaka je policija vrlo brzo pronašla i uhitila te privela na kriminalističko istraživanje. Zbog osnovane sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela teška tjelesna ozljeda, kao i teška tjelesna ozljeda u pokušaju na štetu 20-godišnjaka, kazneno je prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu i predan pritvorskom nadzorniku - zaključila je policija.