Uhitili jednog od najtraženijih kriminalaca na svijetu

Osumnjičeni vođa kriminalne skupine Daniel Kinahan, jedan od najtraženijih ljudi na svijetu, pojavio se pred sudom u Dublinu nakon što je izručen iz Dubaija, piše BBC.

Optužen je za upravljanje aktivnostima kriminalne organizacije u razdoblju od 18. listopada 2015. do 6. travnja 2017. Nakon 13-minutnog ročišta bez porote pred Posebnim kaznenim sudom, određen mu je pritvor do 5. listopada.

Kinahan je u travnju uhićen u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE). Posljednjih nekoliko mjeseci žalio se na odluku o izručenju, no njegovi pokušaji bili su neuspješni.

Britanska Nacionalna agencija za kriminal (NCA) ranije je priopćila da je kartel Kinahan odgovoran za krijumčarenje tona droge i vatrenog oružja diljem svijeta te da je povezan s više od desetak ubojstava povezanih s kriminalnim miljeom.

Kinahana nisu tražile samo irske vlasti – Ministarstvo financija SAD-a svojedobno je kartel Kinahan opisalo kao jednu od najopasnijih kriminalnih organizacija na svijetu.