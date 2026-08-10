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DANIEL KINAHAN

Uhitili jednog od najtraženijih kriminalaca na svijetu

Piše Filip Sulimanec,
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Uhitili jednog od najtraženijih kriminalaca na svijetu
Foto: Natalia Campos
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Britanska Nacionalna agencija za kriminal (NCA) ranije je priopćila da je kartel Kinahan odgovoran za krijumčarenje tona droge i vatrenog oružja diljem svijeta

Osumnjičeni vođa kriminalne skupine Daniel Kinahan, jedan od najtraženijih ljudi na svijetu, pojavio se pred sudom u Dublinu nakon što je izručen iz Dubaija, piše BBC.

Optužen je za upravljanje aktivnostima kriminalne organizacije u razdoblju od 18. listopada 2015. do 6. travnja 2017. Nakon 13-minutnog ročišta bez porote pred Posebnim kaznenim sudom, određen mu je pritvor do 5. listopada.

Kinahan je u travnju uhićen u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE). Posljednjih nekoliko mjeseci žalio se na odluku o izručenju, no njegovi pokušaji bili su neuspješni.

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Britanska Nacionalna agencija za kriminal (NCA) ranije je priopćila da je kartel Kinahan odgovoran za krijumčarenje tona droge i vatrenog oružja diljem svijeta te da je povezan s više od desetak ubojstava povezanih s kriminalnim miljeom.

Kinahana nisu tražile samo irske vlasti – Ministarstvo financija SAD-a svojedobno je kartel Kinahan opisalo kao jednu od najopasnijih kriminalnih organizacija na svijetu.

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