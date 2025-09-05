Uhitili Kolumbijca u Splitu, dvije žene tjerao je na prostituciju

Policija je u Splitu uhitila 41-godišnjeg državljanina Kolumbije kojeg se sumnjiči za kaznena djela trgovanja ljudima i prostitucije na štetu dviju stranih državljanki.

Prema policijskom izvješću, muškarac je od lipnja do početka rujna ove godine, prijevarom i obmanom, iskoristio tešku financijsku situaciju žena te im organizirao dolazak u Hrvatsku kako bi ih vrbovao za prostituciju. Na području Splita u više je navrata mijenjao adrese stanova u kojima su žene pružale seksualne usluge, dok bi on zadržavao veći dio zarađenog novca.

Kako bi imao potpunu kontrolu nad njima, oduzeo im je putovnice te im ograničavao slobodu i svakodnevno slobodno vrijeme.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.