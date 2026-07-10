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Uhitili lažnog policajca u Splitu! Umirovljenici uzeo novac i nakit

Piše HINA,
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Uhitili lažnog policajca u Splitu! Umirovljenici uzeo novac i nakit
Ilustracija | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL// ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Splitska policija uhitila je 68-godišnjaka osumnjičenog da se lažno predstavljao kao policijski službenik i od 78-godišnje žene prijevarom uzeo 2200 eura i komad nakita, izvijestila je u petak Policijska uprava splitsko-dalmatinska

Kriminalističko istraživanje proveli su policijski službenici Prve policijske postaje Split nakon što je 78-godišnjakinja prijavila da je muškarcu, koji se predstavio kao policajac i tvrdio da treba provjeriti njezin novac i dragocjenosti, predala 2200 eura i komad nakita, nakon čega je shvatila da je prevarena.

Policija je tijekom istrage prikupila dokaze, utvrdila identitet osumnjičenog te ga u četvrtak uhitila.

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Protiv 68-godišnjaka podnesena je kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje prijevare, a predan je pritvorskom nadzorniku. Policija navodi da se kriminalističko istraživanje nastavlja.

Građane su ponovno upozorili da ne predaju novac i dragocjenosti osobama koje se predstavljaju kao policijski službenici ili druge službene osobe i tvrde da ih trebaju preuzeti radi navodne provjere. Policija ističe da takve radnje ne provodi na taj način.

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