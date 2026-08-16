Policajci su potom utvrdili da maloljetnica nema važeću vozačku dozvolu. Alkotest je pokazao 0,11 promila. Policija joj je odredila zadržavanje, a automobil je oduzet i odvezen na čuvanje.
Uhitili maloljetnicu iz Hrvatske u Kopru, autom se zabila u izlog
Maloljetnica (17) iz Hrvatske autom je u noći na nedjelju završila u izlogu trgovine u Kopru. Nesreća se dogodila nešto prije 3 sata na parkiralištu trgovačkog centra na Ankaranskoj cesti. Prema informacijama slovenske policije, 17-godišnjakinja je tijekom vožnje unatrag osobnim automobilom udarila u izložbeno staklo trgovine. U nesreći, srećom, nitko nije ozlijeđen, pišu Primorske novice.
Policajci su potom utvrdili da maloljetnica nema važeću vozačku dozvolu. Alkotest je pokazao 0,11 promila. Policija joj je odredila zadržavanje, a automobil je oduzet i odvezen na čuvanje.
Protiv 17-godišnjakinje bit će podnesen optužni prijedlog te će biti privedena pred nadležni odjel za prekršaje Okružnog suda u Kopru.
Na mjestu nesreće bio je i 18-godišnji vlasnik automobila. Policija je utvrdila da je vozilo dao na korištenje osobi koja nema važeću vozačku dozvolu pa su mu izdali prekršajni nalog.
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