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Uhitili maloljetnicu iz Hrvatske u Kopru, autom se zabila u izlog

Piše Ivan Hruškovec,
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Uhitili maloljetnicu iz Hrvatske u Kopru, autom se zabila u izlog
Foto: Borna Filic/PIXSELL
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Policajci su potom utvrdili da maloljetnica nema važeću vozačku dozvolu. Alkotest je pokazao 0,11 promila. Policija joj je odredila zadržavanje, a automobil je oduzet i odvezen na čuvanje.

Maloljetnica (17) iz Hrvatske autom je u noći na nedjelju završila u izlogu trgovine u Kopru. Nesreća se dogodila nešto prije 3 sata na parkiralištu trgovačkog centra na Ankaranskoj cesti. Prema informacijama slovenske policije, 17-godišnjakinja je tijekom vožnje unatrag osobnim automobilom udarila u izložbeno staklo trgovine. U nesreći, srećom, nitko nije ozlijeđen, pišu Primorske novice.

Policajci su potom utvrdili da maloljetnica nema važeću vozačku dozvolu. Alkotest je pokazao 0,11 promila. Policija joj je odredila zadržavanje, a automobil je oduzet i odvezen na čuvanje.

Protiv 17-godišnjakinje bit će podnesen optužni prijedlog te će biti privedena pred nadležni odjel za prekršaje Okružnog suda u Kopru.

Na mjestu nesreće bio je i 18-godišnji vlasnik automobila. Policija je utvrdila da je vozilo dao na korištenje osobi koja nema važeću vozačku dozvolu pa su mu izdali prekršajni nalog.

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