Uhitili maloljetnika u Pitomači, prijetio muškarcu (47), ovaj mu u strahu predao tisuće eura

Policajci iz Pitomače uhitili su maloljetnika koji je, prema sumnjama policije, brutalnim prijetnjama iznuđivao novac od 47-godišnjaka – i to mjesecima, na širem području Koprivnice, Virovitice i Pitomače.

Policijska postaja Pitomača u suradnji sa Službom kriminalističke policije PU virovitičko-podravske dovršila je kriminalističko istraživanje nad mladićem za kojeg se sumnja da je od listopada do prosinca 2025. godine žrtvu prisiljavao na predaju novca i Aircash bonova.

Prema navodima policije, maloljetnik je putem telefona zastrašivao oštećenog te ga ozbiljnim prijetnjama natjerao da mu kupuje i šalje kodove bonova, ali i da mu uplaćuje novac na bankovni račun te ga osobno predaje. U strahu za vlastiti život, 47-godišnjak je ispunjavao njegove zahtjeve sve dok se naposljetku nije obratio policiji.

Kriminalistička policija brzo je reagirala te je maloljetnik uhićen upravo prilikom izvršenja još jednog pokušaja iznude.

Nakon dovršenog istraživanja, uz posebno izvješće bit će predan pritvorskom nadzorniku.