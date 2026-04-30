Uhitili mladića (26) u Dalmaciji, sumnjiči se za jezive zločine

Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku je, nakon ispitivanja uhićenog hrvatskog državljanina (2000.) donijelo rješenje o provođenju istrage zbog teškog kaznenog djela protiv spolne slobode iz članka 154. stavak 1. točka 1. u vezi članka 153. stavak 1. Kaznenog zakona te kaznenih djela nasilja u obitelji iz članka 179.a Kaznenog zakona, prijetnje iz članka 139. stavka 3. u svezi stavka 1. Kaznenog zakona, nametljivog ponašanja iz članka 140. stavak 2. u svezi stavka 1. Kaznenog zakona, zlouporabe snimke spolno eksplicitnog sadržaja iz članka 144.a stavak 1. Kaznenog zakona i lažne uzbune iz članka 316. Kaznenog zakona.

Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik tijekom ožujka i travnja 2026. godine, na području Tisnog, Vodica i Zagreba počinio kaznena djela protiv spolne slobode, nasilja u obitelji, prijetnje, nametljivog ponašanja i zlouporabe snimke spolno eksplicitnog sadržaja na štetu bliske osobe, kao i da je policiju lažno obavijestio o događaju zbog kojeg je policija hitno djelovala i utvrdila da se radi o lažnoj dojavi.

Nakon ispitivanja okrivljenika Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku podnijelo je sucu istrage Županijskog suda u Šibeniku prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i odredio istražni zatvor okrivljeniku po predloženim zakonskim osnovama.