Muškarca se sumnjiči da se 28. lipnja oko 6 sati verbalno sukobio s 49-godišnjakom, koji ga je vrijeđao te se pritom i skinuo
TEŠKO JE OZLIJEĐEN
Uhitili mladića u Medulinu: Šakama po glavi i tijelu mlatio muškarca, teško ga ozlijedio
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Pulska je policija dovršila istragu i utvrdila sumnju da je 29-godišnji hrvatski državljanin počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede u Medulinu. Muškarca se sumnjiči da se 28. lipnja oko 6 sati verbalno sukobio s 49-godišnjakom, koji ga je vrijeđao te se pritom i skinuo, nakon čega ga je 29-godišnjak počeo udarati šakama po glavi i tijelu. U događaju je 49-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede.
Protiv osumnjičenog 29-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
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