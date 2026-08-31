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TEŠKO JE OZLIJEĐEN

Uhitili mladića u Medulinu: Šakama po glavi i tijelu mlatio muškarca, teško ga ozlijedio

Piše 24sata,
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Uhitili mladića u Medulinu: Šakama po glavi i tijelu mlatio muškarca, teško ga ozlijedio
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Muškarca se sumnjiči da se 28. lipnja oko 6 sati verbalno sukobio s 49-godišnjakom, koji ga je vrijeđao te se pritom i skinuo

Pulska je policija dovršila istragu i utvrdila sumnju da je 29-godišnji hrvatski državljanin počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede u Medulinu. Muškarca se sumnjiči da se 28. lipnja oko 6 sati verbalno sukobio s 49-godišnjakom, koji ga je vrijeđao te se pritom i skinuo, nakon čega ga je 29-godišnjak počeo udarati šakama po glavi i tijelu. U događaju je 49-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede.

Protiv osumnjičenog 29-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. 
 

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