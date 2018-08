Uhitili muškarca u Londonu: Sumnjaju da je bio terorizam

Muškarac koji se zabio autom u britanski parlament i pritom ozlijedio dvoje prolaznika osumnjičen je za teroristički napad, javlja BBC.

Britanska televizija ITV objavila je video privođenja sumnjivca.

Foto: Screenshot/ITV

#London #Westminster #Parliament UPDATE: Armed officers seen with guns drawn at the suspect vehicle. A black male has been detained. The incident is being treated as a terrorist attack. pic.twitter.com/dqHSZ2F94P

Vozač je muškarac u kasnim dvadesetima. Bio je sam u automobilu, a u ovoj fazi istrage još nije pronađeno nikakvo drugo oružje. Istragu je preuzela protuteroristička jedinica Scotland Yarda.

Prema izjavama svjedoka, automobil se namjerno zaletio u skupinu biciklista, i zatim produžio u sigurnosne barijere na ulaznim vratima britanskog parlamenta.

Police: The driver, a man in his late 20s, was arrested at the scene and he's been taken to a south London police station. He's in custody on suspicion of terrorist offences. Nobody else was in the vehicle. No weapons have been recovered at this stage. #Westminster #Parliament