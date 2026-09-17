Uhitili nagrađivanog boksačkog trenera, spolno je zlostavljao djecu?! Ispitat će ga DORH

Policija je dovršila je istragu nad 58-godišnjim muškarcem zbog sumnje da je spolno zloupotrebljavao djecu mlađu od 15 godina. Kako piše KAportal, riječ je o dugogodišnjem nagrađivanom boksačkom treneru s područja kontinentalne Hrvatske.

Nakon što je noć proveo u policiji, ispitat će ga i Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu.

Jutarnji neslužbeno doznaje da su slučaj prijavili roditelji čija su djeca govorila o neprimjerenom ponašanju trenera prema njima.