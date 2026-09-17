Prema neslužbenim informacijama, cijeli slučaj prijavili su roditelji nakon što su im se povjerila djeca
SVE PRIJAVILI RODITELJI?
Uhitili nagrađivanog boksačkog trenera, spolno je zlostavljao djecu?! Ispitat će ga DORH
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Policija je dovršila je istragu nad 58-godišnjim muškarcem zbog sumnje da je spolno zloupotrebljavao djecu mlađu od 15 godina. Kako piše KAportal, riječ je o dugogodišnjem nagrađivanom boksačkom treneru s područja kontinentalne Hrvatske.
Nakon što je noć proveo u policiji, ispitat će ga i Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu.
Jutarnji neslužbeno doznaje da su slučaj prijavili roditelji čija su djeca govorila o neprimjerenom ponašanju trenera prema njima.
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