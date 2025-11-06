Obavijesti

News

Komentari 11
STRAVA

Uhitili pedofila u središnjoj Hrvatskoj! Imao više od 200 snimki zlostavljanja djece!

Piše Ivana Mihaljević,
Čitanje članka: 1 min
Uhitili pedofila u središnjoj Hrvatskoj! Imao više od 200 snimki zlostavljanja djece!
Foto: canva/ilustracija

DOJAVA STIGLA IZ SAD-A Policija sumnja da je godinama bio aktivan u grupama koje razmjenjuju materijale zlostavljanja djece. Žrtve su četvero djece iz Hrvatske

Koprivničko-križevačka policija, u suradnji sa Službom za kibernetičku sigurnost Ravnateljstva policije, provela je veliku istragu protiv 41-godišnjeg hrvatskog državljanina. Sumnjiče ga za niz teških kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, piše Dnevnik.hr. Prema navodima policije, muškarac je duže vrijeme putem interneta i aplikacija za dopisivanje pristupao, preuzimao, čuvao i dijelio materijale koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece. Zbog toga mu se na teret stavlja četiri kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju.

ODBACIO SVE OPTUŽBE Glavnog tužitelja ICC-a optužili za seksualno zlostavljanje dviju žena: 'Pozivao me u svoj stan'
Glavnog tužitelja ICC-a optužili za seksualno zlostavljanje dviju žena: 'Pozivao me u svoj stan'

Daljnjom istragom otkriveno je da je počinio još jedanaest kaznenih djela, uključujući upoznavanje djece s pornografijom i mamljenje djece radi zadovoljenja spolnih potreba. Prema policiji, njegove su žrtve četvero djece iz Hrvatske.

Djelovao godinama

Istražitelji vjeruju da je muškarac godinama bio aktivan u grupama za razmjenu materijala zlostavljanja djece, i to na aplikacijama koje koriste end-to-end enkripciju. Takve poruke treće strane ne mogu čitati, što otežava otkrivanje počinitelja.

Komunicirao je s najmanje 150 ljudi iz raznih zemalja, svjesno razmjenjujući uznemirujuće sadržaje.

OBRAČUN ZBOG PSOVKE U ŠKOLI Učenik (17) u Zagrebu završio bez četiri zuba, slomljenog nosa i vilice: 'Ležao je u lokvi krvi...'
Učenik (17) u Zagrebu završio bez četiri zuba, slomljenog nosa i vilice: 'Ležao je u lokvi krvi...'

Kad su policajci pretražili njegove uređaje i medije za pohranu, pronašli su više od 200 fotografija i videozapisa s prizorima seksualnog zlostavljanja djece.

Koristio je lažne profile kako bi stupio u kontakt s djecom, slao im eksplicitne poruke i tražio da mu uzvrate vlastitim snimkama. Policija navodi i da je žrtvama slao snimke svog spolovila te druge sadržaje koje je ranije prikupio u grupama.

Dojava stigla iz SAD-a

Istraga je pokrenuta nakon što je američki Nacionalni centar za nestalu i eksploatiranu djecu (NCMEC) dojavio hrvatskoj policiji, preko Europola, da korisnik iz Hrvatske na chat aplikaciji dijeli materijale seksualnog zlostavljanja djece.

PRIJEDLOG IZMJENE PRAVILNIKA Udruge ravnatelja osnovnih i srednjih škola su za ograničeno korištenje mobitela u školi
Udruge ravnatelja osnovnih i srednjih škola su za ograničeno korištenje mobitela u školi

Policija nastavlja istragu kako bi pronašla sve moguće žrtve i prikupila dodatne digitalne dokaze.

Građanima, posebno roditeljima i skrbnicima, policija poručuje: razgovarajte s djecom o tome što rade na internetu, pratite s kime se dopisuju i kako komuniciraju. Svaku sumnju na zlouporabu ili neprimjeren sadržaj treba odmah prijaviti policiji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
Ovo je Mini u kojem je poginuo mladić (18) u Ozlju: Još je dvoje ljudi teško ozlijeđeno u nesreći
DETALJI UŽASA

Ovo je Mini u kojem je poginuo mladić (18) u Ozlju: Još je dvoje ljudi teško ozlijeđeno u nesreći

Tijekom očevida utvrđeno je da su vozač i oba putnika koristili sigurnosni pojas
VIDEO Pokopali vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera
POSLJEDNJI ISPRAĆAJ U VUKVOARU

VIDEO Pokopali vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera

Posljednji ispraćaj vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera bio jen u 13 sati na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru. Na ispraćaju Francuza bile je više tisuća građana
VIDEO Drama u Sinju: Specijalci su upali u selo, došli po čovjeka koji je odbijao izaći iz kuće!
OPSADNO STANJE

VIDEO Drama u Sinju: Specijalci su upali u selo, došli po čovjeka koji je odbijao izaći iz kuće!

Kako su za 24sata otkrili iz PU splitsko-dalmatinske policije, na snimci se vide policijski službenici koji su bili angažirani u cilju izvršenja naloga Županijskog suda u Splitu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025