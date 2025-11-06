Uhitili pedofila u središnjoj Hrvatskoj! Imao više od 200 snimki zlostavljanja djece!

Koprivničko-križevačka policija, u suradnji sa Službom za kibernetičku sigurnost Ravnateljstva policije, provela je veliku istragu protiv 41-godišnjeg hrvatskog državljanina. Sumnjiče ga za niz teških kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, piše Dnevnik.hr. Prema navodima policije, muškarac je duže vrijeme putem interneta i aplikacija za dopisivanje pristupao, preuzimao, čuvao i dijelio materijale koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece. Zbog toga mu se na teret stavlja četiri kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju.

Daljnjom istragom otkriveno je da je počinio još jedanaest kaznenih djela, uključujući upoznavanje djece s pornografijom i mamljenje djece radi zadovoljenja spolnih potreba. Prema policiji, njegove su žrtve četvero djece iz Hrvatske.

Djelovao godinama

Istražitelji vjeruju da je muškarac godinama bio aktivan u grupama za razmjenu materijala zlostavljanja djece, i to na aplikacijama koje koriste end-to-end enkripciju. Takve poruke treće strane ne mogu čitati, što otežava otkrivanje počinitelja.

Komunicirao je s najmanje 150 ljudi iz raznih zemalja, svjesno razmjenjujući uznemirujuće sadržaje.

Kad su policajci pretražili njegove uređaje i medije za pohranu, pronašli su više od 200 fotografija i videozapisa s prizorima seksualnog zlostavljanja djece.

Koristio je lažne profile kako bi stupio u kontakt s djecom, slao im eksplicitne poruke i tražio da mu uzvrate vlastitim snimkama. Policija navodi i da je žrtvama slao snimke svog spolovila te druge sadržaje koje je ranije prikupio u grupama.

Dojava stigla iz SAD-a

Istraga je pokrenuta nakon što je američki Nacionalni centar za nestalu i eksploatiranu djecu (NCMEC) dojavio hrvatskoj policiji, preko Europola, da korisnik iz Hrvatske na chat aplikaciji dijeli materijale seksualnog zlostavljanja djece.

Policija nastavlja istragu kako bi pronašla sve moguće žrtve i prikupila dodatne digitalne dokaze.

Građanima, posebno roditeljima i skrbnicima, policija poručuje: razgovarajte s djecom o tome što rade na internetu, pratite s kime se dopisuju i kako komuniciraju. Svaku sumnju na zlouporabu ili neprimjeren sadržaj treba odmah prijaviti policiji.