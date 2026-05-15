Uhitili šefa beogradske policije

Načelnik Policijske uprave u Beogradu, Veselin Milić uhićen je u petak zbog sumnje da je sudjelovao i pomagao u nestanku muškarca za kojega se tvrdi da je povezan sa srbijanskim kriminalnim krugovima, priopćilo je tužiteljstvo.

Milić je prevezen u pritvor gdje će provesti 48 sati u sklopu istrage čiji je cilj "rasvijetliti okolnosti nestanka A.N. 12. svibnja", stoji u priopćenju tužiteljstva.

Načelnik Policijske uprave u Beogradu, kojega su uhitili pripadnici kriminalističke policije i jedinice za organizirani kriminal ministarstva unutarnjih poslova, osumnjičen je za "sljedeća kaznena djela - neprijavljivanje kaznenog djela i njegova počinitelja" te "pomaganja u kaznenom djelu", pojasnilo je tužiteljstvo.

Kako prenosi dnevni list Danas, pozivajući se na izvore iz ministarstva unutarnjih poslova, osumnjičenik je u jednome beogradskom restoranu "dogovorio" sastanak nestalog muškarca i drugog člana kriminalnog podzemlja kako bi pokušali "popraviti međusoban narušeni odnos".

Danas piše i da je sastanak navodno krenuo po zlu, jednog od muškaraca navodno je ubio njegov protivnik, a trojica tjelohranitelja šefa policije potom su pomogla pri uklanjanju tijela.

Tijelo je u međuvremenu pronađeno pokraj autoputa.

Tužiteljstvo je u četvrtak izvijestilo o još osam drugih uhićenja povezanih s ovim slučajem.

Riječ je o trojici policajca, dvojici muškaraca osumnjičenih za ubojstvo, supruzi jednog od njih, vlasniku restorana i konobaru.

Ministarstvo unutarnjih poslova u petak u podne je objavilo da je smijenilo "policijskog pukovnika Veselina Milića" s dužnosti načelnika beogradske policije, bez daljnjih detalja.