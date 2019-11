Uhitili su 71 migranta: 'Viđamo ih svaki dan, to je normalno...'

Čuo sam za to, ali uopće me ne čudi. Kod nas vam je to svakodnevica. Stalno ovuda prolaze migranti, rekao je mještanin Bakra koji je htio ostati anoniman.

Naime, u petak oko 17,30 sati, policija je u šumi u okolici Zlobina, oko 25 kilometara istočno od Rijeke, zaustavila ukupno 71 migranta bez osobnih dokumenata. Priveli su ih u stanicu radi daljnjeg utvrđivanje identiteta. Dosadašnjim provjerama utvrdili su da svi u Hrvatskoj borave nezakonito Tijekom dosadašnjeg postupka niti jedan od zatečenih stranih državljana nije izrazio namjeru traženja azila te se daljnji postupak nastavlja u skladu sa Zakonom o strancima. Najvjerojatnije će ih vratiti u zemlju iz koje su prešli direktno u Hrvatsku.

Podsjetimo, upravo na području Zlobina nedavno je došlo do propucavanja migranta prilikom policijske intervencije. U blizini Tuhobića na nepristupačnom terenu policijski službenici sprečavali su prelazak skupine koja se najvjerojatnije željela domoći Slovenije. U tom postupanju jedan je migrant ozlijeđen vatrenim oružjem. Mladi muškarac se još bori za život u riječkoj bolnici.

- Nije ovo situacija od jučer. Već mjesecima nam naviru migranti sa svih strana. U velikim su grupama. Moram priznati da osim što su ljetos jednom čovjeku ukrali auto, drugih problema s njima nismo imali. Samo prolaze ovuda i ne diraju nas. Radi se isključivo o muškarcima. Netko od susjeda uvijek pozove policiju kad ih vidi, ali sada ni to nije potrebno jer su non stop ovdje i dežuraju - rekao je mještanin.

