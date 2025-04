Usred Zagreba oteli su stariju ženu i ukrali joj kartice! Sad ih uhitili: Policija objavila detalje

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 45-godišnjakom i 26-godišnjakinjom zbog sumnje da su zajedno orobili, oteli i pokušali prevariti ljude. Uhićenu ženu dodatno sumnjiče i za računalnu prijevaru.

Podsjetimo, radi se o uigranom dvojcu lažnih policajaca koji su 24. ožujka oko 13 sati na ulici oteli 86-godišnjakinju. Policija je sad opisala kako se sve odvijalo.

- Osumnjičena 26-godišnjakinja vozila je auto dok se na suvozačevom mjestu nalazio 45-godišnjak, a kretali su se Maretićevom ulicom gdje su se zaustavili ispred 86-godišnjakinje. Osumnjičeni je spustio prozor i lažno se predstavio kao policijski službenik te zatražio da 86-godišnjakinja uđe u automobil. Kada nije htjela ući, osumnjičena je izašla i uporabom tjelesne snage ugurala ju na zadnje sjedište automobila te se vratila na vozačevo mjesto - napisali su nakon istraživanja.

Odvezli su se prvo do Šišićeve ulice gdje se prevarantica prebacila na putničko sjedalo do otete žene, a muškarac je preuzeo volan i odvezao ih do Ulice Viktora Kovačića. Tijekom vožnje prevarantica je napala nemoćnu ženu i otela joj novčanik.

- Dolaskom na parkiralište Ulice Viktora Kovačića, 26-godišnjakinja je bankovnom karticom oštećene, s bankomata, u dva navrata, podigla novčani iznos od 600 eura. Nakon toga su oštećenu ostavili u Maretićevoj ulici i odvezli se.

Kriminalisti su naknadno otkrili kako je dvojac samo nekoliko sati ranije napao 69-godišnjaka u Velikoj Gorici. I njega su namamili da uđe u automobil na Trgu Stjepana Radića.

- Lažnim prikazivanjem činjenica, „provodili“ su istragu, gdje su od 69-godišnjaka tražili da im preda sav novac i zlato. Kada se oštećeni vratio u stan isti je odmah pozvao policiju i prijavio sve navedeno - pišu iz policije.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće je dostavljeno Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu.