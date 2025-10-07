Uhitili troje ljudi zbog vjerske i nacionalne mržnje u BiH

Policija u BiH u utorak je na području Bihaća uhitila tri osobe koje sumnjiči za izazivanje nacionalne i vjerske mržnje a neposredni povod za privođenje bila je objava jednog od privedenih na društvenoj mreži u kojoj je on uz ostalo poručio kako to "nije ni Široki Brijeg niti Jajce".

U konfuznoj poruci na Facebooku koja je u javnost dospjela potkraj rujna a navodno je nastala u kolovozu mladić identificiran kao Adil Ćenanović zapravo je prijetio lokalnim Srbima u Bihaću a nije jasno zašto je pri tom spominjao Široki Brijeg i Jajce.

"Nalazimo se na mjestu na kojemu je četnikuša ili četnik puštao pjesmu 'Veseli se srpski rode'. Nadamo se da više neće biti toga u ovom gradu jer ovo nije ni Široki Bijeg niti Jajce", kazao je dok je stajao pred kućom obitelji iz koje se navodno čula ta pjesma.

Iz Državne agencija za istrage i zaštitu (SIPA) potvrdili su da su zbog izazivanja narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti priveli tri osobe.

"Po nalogu općinskog suda u Bihaću i pod nadzorom tužiteljstva Unsko-sanske županije na području Bihaća pretražene su tri lokacije, te su otkriveni i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku", naveli su iz SIPA-e.

Mediji prenose kako je Ćenanović na društvenim mrežama objavio brojne fotografije u različitim odorama uniformama uključujući onu na kojoj on pozira u majici s natpisom "odred El-Mudžahedin" što je naziv postrojbe iz sastava Armije BiH u kojoj su tijekom rata u toj zemlji uglavnom služili dragovoljci iz islamskih država.