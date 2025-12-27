Obavijesti

News

Komentari 1
NAKON DVA DANA

Uhitili vozača (32) koji je u Križevcima na zebri teško ozlijedio pješakinju i pobjegao

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Uhitili vozača (32) koji je u Križevcima na zebri teško ozlijedio pješakinju i pobjegao
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Nakon što je prouzročio prometnu nesreću, vozač je vozilom napustio mjesto događaja, a da pješakinji koja je u prometnoj nesreći zadobila teške tjelesne ozljede, nije pružio pomoć...

Koprivničko-križevačka policija pronašla je vozilo i uhitila 32-godišnjeg vozača koji je u srijedu u Križevcima na pješačkom prijelazu udario u 64-godišnju pješakinju teško je ozlijedivši nakon čega je napustio mjesto nesreće bez da joj je pružio pomoć.

Vozač sa šireg križevačkog područja uhićen je u petak te će zbog sumnje u kaznena djela izazivanja prometne nesreće i nepružanja pomoći biti prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu i u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, izvijestila je policija u subotu nakon kriminalističkog istraživanja.

UHITILI SU GA Izazvao nesreću kod Križevaca pa pobjegao. Dvoje ozlijeđenih, muškarac završio iza rešetaka
Izazvao nesreću kod Križevaca pa pobjegao. Dvoje ozlijeđenih, muškarac završio iza rešetaka

Utvrđeno je da je u srijedu oko 16,20 u Križevcima, u Ulici kralja Tomislava, vozio osobni automobil koprivničkih oznaka te se obilježenom pješačkom prijelazu nije približavao sigurnosnom brzinom pa je na pješačkom prijelazu udario u 64-godišnju pješakinju koja je prelazila kolnik.  

Nakon što je prouzročio prometnu nesreću, vozač je vozilom napustio mjesto događaja, a da pješakinji koja je u prometnoj nesreći zadobila teške tjelesne ozljede, nije pružio pomoć iako je to mogao bez veće opasnosti za sebe ili druge osobe, kažu u policiji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Pronađen dječak koji je nestao u Baranji: 'Živ je i zdrav!
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Pronađen dječak koji je nestao u Baranji: 'Živ je i zdrav!

U večernjim satima petka potraga je sretno okončana, dječak je pronađen, živ je i zdrav, potvrdili su za 24sata iz policije...
Heroji potrage u Baranji: Čuli smo povik dječaka, nismo mogli vjerovati! Dali smo mu čokoladu
EKSKLUZIVNO ZA 24SATA

Heroji potrage u Baranji: Čuli smo povik dječaka, nismo mogli vjerovati! Dali smo mu čokoladu

Nakon šest sati potrage dječak u Baranji je pronađen. 'Presretni smo, tresli smo se', ispričali su nam oni koji su dječaka pronašli
FOTO Pronađeni dječak je u dobrom stanju! HGSS: 'Dozivao je ljude, bilo mu je hladno...'
SRETAN KRAJ POTRAGE U BARANJI

FOTO Pronađeni dječak je u dobrom stanju! HGSS: 'Dozivao je ljude, bilo mu je hladno...'

Dječak je pronađen. u dobrom je stanju, s roditeljima je u potrazi je sudjelovalo puno ljudi. Ljudi su stalno pristizali. Pronađen je nedaleko mjesta gdje je zadnji put viđen, nekoliko stotina metara. Moram zahvaliti svima koji su se odazvali. Unazad par godina ovakvu veliku potragu nismo imali, ali u GSS-u su se potrage takve događaju. Zahtjevno je, pogotovo u početnoj fazi, zato smo obučeni. Dječak je u dobrom stanju, malo mu je bilo hladno, vidio je ljude da prolaze pa ih je doziva, kaže za 24sata šef HGSS-a u Osijeku Krešimir Burazin.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025