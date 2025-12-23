Obavijesti

News

Komentari 1
UHITILI SU GA

Izazvao nesreću kod Križevaca pa pobjegao. Dvoje ozlijeđenih, muškarac završio iza rešetaka

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Izazvao nesreću kod Križevaca pa pobjegao. Dvoje ozlijeđenih, muškarac završio iza rešetaka
Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Vozač je uhićen 22. prosinca, u popodnevnim satima, a zbog proteka vremena nije podvrgnut alkotestiranju

Koprivničko-križevačka policija uhitila je vozača koji je prouzročio prometnu nesreću u kojoj su dvije osobe teško ozlijeđene i pobjegao s mjesta nesreće, te će uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku, priopćeno je u utorak.

Nesreća se dogodila 21. prosinca oko 22,30 sati na cesti Donja Glogovnica - Ivanec Križevački, na križevačkom području, a kriminalističko istraživanje su proveli policijski službenici Policijske postaje Križevci, dodaju iz  PU koprivničko-križevačke.

TRAGEDIJA NA A3 Nova smrt na cestama: Jedna osoba (81) poginula u teškoj prometnoj kod Nove Gradiške...
Nova smrt na cestama: Jedna osoba (81) poginula u teškoj prometnoj kod Nove Gradiške...

Utvrđeno je da je osumnjičeni 30-godišnjakom sa šireg križevačkog područja, 21. prosinca, oko 22:30 na cesti Donja Glogovnica - Ivanec Križevački, upravljao osobnim automobilom križevačke registarske oznake te vozilom sletio izvan kolnika i udario u betonsko-žičanu ogradu.

- Nakon što je prouzročio prometnu nesreću, vozač je pješice napustio mjesto događaja, a da dvojici putnika u vozilu starosti 28 i 29 godina, koji su u prometnoj nesreći zadobili teške tjelesne ozljede, nije pružio pomoć iako je to mogao bez veće opasnosti za sebe ili druge osobe - ističe policija.

OČEVID U TIJEKU Prometna nesreća na A3: Vozač sletio s ceste i udario u stablo
Prometna nesreća na A3: Vozač sletio s ceste i udario u stablo

Vozač je uhićen 22. prosinca, u popodnevnim satima, a zbog proteka vremena nije podvrgnut alkotestiranju.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela „Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu“ i „Nepružanje pomoći“, protiv 30-godišnjeg osumnjičenika će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku, navode iz PU. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Užas u Nizozemskoj! Auto uletio u ljude na paradi. Ozlijeđeno je 9 osoba, troje ima teške ozljede
STRAVA U NUNSPEETU

Užas u Nizozemskoj! Auto uletio u ljude na paradi. Ozlijeđeno je 9 osoba, troje ima teške ozljede

Na mjesto nesreće odmah su stigla vozila Hitne, policije, došli su i vatrogasci...
FOTO Sjećate se kuće u Podvinju s lampicama i prvim bijelim poljem? 'Prerezali su mi žice'
VIŠE NE SVIJETLI

FOTO Sjećate se kuće u Podvinju s lampicama i prvim bijelim poljem? 'Prerezali su mi žice'

Oštećeni je upoznat s pravom podnošenja prijedloga za kazneni progon vezano uz kazneno djelo oštećenja tuđe stvari, rekli su iz policije.
Pretučeni član grupe Joy za 24sata: 'Njih 20 me cipelarilo na domjenku sindikata ZET-a'
VIDEO

Pretučeni član grupe Joy za 24sata: 'Njih 20 me cipelarilo na domjenku sindikata ZET-a'

Svakako se nadamo kako će djelatnici MUP-a i nadležno državno odvjetništvo poduzeti sve kako bi se odgovorni kaznili. Svima hvala na mnogobrojnim pozivima i porukama podrške, rekli su ranije iz benda

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025