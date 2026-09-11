Uhitili ženu u BiH (71) zbog koje se i Dalmacija gušila u dimu! Evo kako je izazvala požar

Policija u BiH identificirala je i privela 71-godišnjakinju osumnjičenu za izazivanje katastrofalnog požara kod Kupresa početkom rujna. Vatra je progutala tisuće hektara, a gusti dim danima je prekrivao nebo nad Dalmacijom, narušivši kvalitetu zraka, piše Herceogivina.info.

Osumnjičena 71-godišnjakinja je tijekom kriminalističke obrade priznala policiji da je 4. rujna u dvorištu svoje obiteljske kuće u selu Zvirnjača ložila vatru. Ostavivši je tek na kratko bez nadzora, plamen se zbog snažnog vjetra i izrazito suhe vegetacije, koja je posljedica dugotrajne suše, nekontrolirano proširio. Iskra je bila dovoljna da pokrene vatrenu stihiju koja je poharala šire područje. Protiv nje slijedi izvješće nadležnom tužiteljstvu.

Stravične posljedice: 14.000 hektara i dim do Jadrana

Vatra se munjevitom brzinom proširila na ogromno područje planine Ljubuše te prema općinama Prozor-Rama i Tomislavgrad. Prema podacima europskog sustava Copernicus, do 7. rujna opožareno je oko 14.000 hektara, a aktivni front požara bio duži od 20 kilometara. U stihiji je izgorjelo i nekoliko kuća te stotine hektara šume i niskog raslinja. Posljedice su se izravno osjetile i u Hrvatskoj. Gusti oblak dima danima je lebdio nad Dalmacijom, smanjujući vidljivost i kvalitetu zraka, zbog čega su nadležni izdavali preporuke osjetljivim skupinama građana.

U gašenju sudjelovali i hrvatski kanaderi

U nadljudskoj trodnevnoj borbi s požarom sudjelovalo je oko 150 ljudi: pripadnici DVD-a Kupres, djelatnici Šumarije Kupres i Uprave za šume HBŽ, policija, lokalno stanovništvo te brojni dragovoljci. Zbog nepristupačnog terena i razmjera vatre zatražena je i međunarodna pomoć. Ključnu ulogu u zaustavljanju širenja odigrali su kanaderi koje je u pomoć poslala Republika Hrvatska. Požar je zajedničkim naporima stavljen pod kontrolu 6. rujna.

