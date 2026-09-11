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SVE ZBOG VATRE U DVORIŠTU

Uhitili ženu u BiH (71) zbog koje se i Dalmacija gušila u dimu! Evo kako je izazvala požar

Piše 24sata,
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Uhitili ženu u BiH (71) zbog koje se i Dalmacija gušila u dimu! Evo kako je izazvala požar
Foto: Armin Durgut/PIXSELL - Ilustrativna fotografija
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U nadljudskoj trodnevnoj borbi s požarom sudjelovalo je oko 150 ljudi: pripadnici DVD-a Kupres, djelatnici Šumarije Kupres i Uprave za šume HBŽ, policija, lokalno stanovništvo te brojni dragovoljci

Policija u BiH identificirala je i privela 71-godišnjakinju osumnjičenu za izazivanje katastrofalnog požara kod Kupresa početkom rujna. Vatra je progutala tisuće hektara, a gusti dim danima je prekrivao nebo nad Dalmacijom, narušivši kvalitetu zraka, piše Herceogivina.info.

Osumnjičena 71-godišnjakinja je tijekom kriminalističke obrade priznala policiji da je 4. rujna u dvorištu svoje obiteljske kuće u selu Zvirnjača ložila vatru. Ostavivši je tek na kratko bez nadzora, plamen se zbog snažnog vjetra i izrazito suhe vegetacije, koja je posljedica dugotrajne suše, nekontrolirano proširio. Iskra je bila dovoljna da pokrene vatrenu stihiju koja je poharala šire područje. Protiv nje slijedi izvješće nadležnom tužiteljstvu.

POŽAR U BIH Kanaderi u Rami zaustavili širenje požara, u Tomislavgradu pogođeno 14.000 hektara
Kanaderi u Rami zaustavili širenje požara, u Tomislavgradu pogođeno 14.000 hektara

Stravične posljedice: 14.000 hektara i dim do Jadrana

Vatra se munjevitom brzinom proširila na ogromno područje planine Ljubuše te prema općinama Prozor-Rama i Tomislavgrad. Prema podacima europskog sustava Copernicus, do 7. rujna opožareno je oko 14.000 hektara, a aktivni front požara bio duži od 20 kilometara. U stihiji je izgorjelo i nekoliko kuća te stotine hektara šume i niskog raslinja. Posljedice su se izravno osjetile i u Hrvatskoj. Gusti oblak dima danima je lebdio nad Dalmacijom, smanjujući vidljivost i kvalitetu zraka, zbog čega su nadležni izdavali preporuke osjetljivim skupinama građana.

U gašenju sudjelovali i hrvatski kanaderi

U nadljudskoj trodnevnoj borbi s požarom sudjelovalo je oko 150 ljudi: pripadnici DVD-a Kupres, djelatnici Šumarije Kupres i Uprave za šume HBŽ, policija, lokalno stanovništvo te brojni dragovoljci. Zbog nepristupačnog terena i razmjera vatre zatražena je i međunarodna pomoć. Ključnu ulogu u zaustavljanju širenja odigrali su kanaderi koje je u pomoć poslala Republika Hrvatska. Požar je zajedničkim naporima stavljen pod kontrolu 6. rujna.
 

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