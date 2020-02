Uhljebnica: Zbog Ene iz HDZ-a izmislili su posao u Plinari

Pa tako kako ona napreduje kod nas nije napredovao ni Steve Jobs. Ljudi koji godinama vrijedno rade i imaju iskustvo su frustrirani. Prilično rezignirano nam opisuje sugovornik iz zagrebačke gradske tvrtke Gradska plinara - Opskrba.

Sredinom siječnja je zaposlenica plinare Ena Ercegovac (25) postala voditeljica Službe za nabavu, analitiku, marketing i izvještavanje. Voditelji službe su funkcije koje se nalaze u hijerarhiji odmah ispod članova uprave tvrtke.

Radno mjesto na koje je zaposlena uopće nije postojalo u tvrtki do prosinca. A svi voditelji službi morali su imati, umjesto današnjih tri godine, pet godina iskustva.

Odletio je i direktor koji se protivio takvoj sistematizaciji te smanjenju godina iskustva kako bi Ercegovac mogla biti promaknuta. Na novom radnome mjestu ova mlada HDZ-ovka imat će osnovnu plaću od oko 15.000 kuna bruto (oko 9700 kuna neto), ali na to idu još dodaci.

Sve je počelo u proljeće 2017. godine. Ercegovac je tad bila, ali je i sad bliska suradnica predsjednika zagrebačkog HDZ-a Andrije Mikulića, koji je u međuvremenu napredovao te je danas i glavni državni inspektor.

Mikulić je 2017. bio predsjednik Gradske skupštine i raspisao je natječaj dva mjeseca prije izbora. Želio je zaposliti osobu koja će mu pomagati u radu s medijima. Ercegovac mu je već neformalno pomagala u tom poslu, a kad su 24sata otkrila da je natječaj rezerviran za Enu, od svega se odustalo.

Ali nije prošlo ni mjesec dana od tog teksta, Ercegovac je zaposlena u Gradskoj plinari - Opskrba na mjestu samostalnog referenta. Tad je za to radno mjesto bilo potrebno tri godine iskustva, a Ercegovac je imala godinu i dva mjeseca iskustva radeći za zagrebački HDZ.

Već sljedeće godine napreduje za voditelja Odjela za korporativne komunikacije i marketing. Opet je za to radno mjesto trebalo tri godine iskustva, a ona je imala dvije godine i dva mjeseca, pokazuju dokumenti koje posjedujemo.

Dakle, trenutačno radno mjesto joj je treće u tri godine i za njega napokon ima iskustvo. I to zato što su pravila promijenjena, a radno mjesto novoosnovano. Treba napomenuti da Plinaru vodi HDZ-ovac Igor Pirija, a predsjednik nadzornog odbora je opet HDZ-ovac Bernard Mršo. HDZ je u koaliciji s Milanom Bandićem pa su njihovi ljudi dobili tu tvrtku.

Više sugovornika nam je potvrdilo da Mikulić “vuče konce” u tvrtki. Međutim, u proljeće prošle godine drugi član uprave postaje i nestranački Igor Šadura, koji ima iskustva u poslovanju s plinom.

- Šadura je otišao nakon samo devet mjeseci jer se protivio novoj sistematizaciji koja je bila podešena za nju - kaže sugovornik iz Plinare.

Šadura nam to nije htio ni potvrditi ni opovrgnuti, samo se nasmijao kad smo ga pitali je li to točno. I rekao da je to sad iza njega. U upravi Zagrebačkog holdinga pak tvrde da Šadura nije smijenjen zbog nove sistematizacije, nego zbog neslaganja u viziji tvrtke.

Mikulić nam se nije javio iako je obećao, a Ercegovac je rekla da nema što dodati odgovoru iz tvrtke. Iz Gradske plinare - Opskrba poručili su da ona ima uvjete za novo radno mjesto, ali su ignorirali upit o prethodna dva radna mjesta. Ali tvrde da ona ima iskustva jer je radila i u drugim renomiranim tvrtkama te medijima.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL - Svojim iskustvom uvelike može pridonijeti u ostvarenju rezultata Gradske plinare - Opskrba - odgovorili su nam.

Imaju i obrazloženje zašto su spustili godine traženog iskustva u novoj sistematizaciji s tri na pet za voditelje službe.

- Te promjene imaju za cilj zapošljavanje mladih i visokoobrazovanih stručnjaka s potencijalom za rukovodeće pozicije. Zapošljavanjem mladih stručnjaka želimo održati lidersku poziciju na tržištu - zaključuju.

