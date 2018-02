Uhitili sumnjivca: Pucao ispred Američke sigurnosne agencije?

Policija je uhitila sumnjivca za kojeg misle da je zapucao ispred zgrade Američke sigurnosne agencije (NSA) u Marylandu. Još nisu poznate okolnosti incidenta, ali na fotografijama i snimkama objavljenim na društvenim mrežama vidi se muškarac ili mladić kojeg je policija privela i crni auto koji se zabio u betonske blokade s rupama od metaka na staklu.

Policija je javila kako je jedan čovjek ozlijeđen i prevezen u bolnicu.

POGLEDAJTE VIDEO:

LIVE: Police are on the scene after reports of a shooting near the NSA headquarters in Maryland

FBI se uputio na teren, a policija je zatvorila promet obližnjom cestom u oba smjera.

#Chopper4 showing bullet holes through windshield of SUV after it crashes into NSA campus entrance, at least one person in custody, possibly another shot, turn on @nbcwashington for updates #breakingnews pic.twitter.com/sNtCaJjIPR

#BREAKING: @Chopper4Brad over the scene of an apparent shooting at the entrance of the NSA. At least one suspect appears to be taken into custody. pic.twitter.com/ptMpwkubGE