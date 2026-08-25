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ilegalno 'čistio' teren

Uhvatili ga na djelu! Čovjek kod Velike Gorice u rupe zatrpavao otpad pa prekrivao zemljom...

Piše HINA,
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Uhvatili ga na djelu! Čovjek kod Velike Gorice u rupe zatrpavao otpad pa prekrivao zemljom...
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 29-godišnjaka je prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici te je predan pritvorskom nadzorniku

 Zagrebačka policija je zbog ugrožavanja okoliša kazneno prijavila i pritvorila 29-godišnjaka koji je u ponedjeljak uhićen u Obrezinama kod Velike Gorice dok je u tlo zatrpavao veću količinu otpada. Policija je izvijestila da je osumnjičeni otpad odlagao od početka srpnja na više katastarskih čestica u vlasništvu različitih osoba, ali i na državnom zemljištu.

Sumnjiče ga da je nezakonito „sakupljao, prihvaćao, odlagao, premještao, razgrtao te svojim radnim strojem u prethodno iskopane rupe u tlu zatrpavao veću količinu građevinskog, komunalnog i drugog otpada, a potom ga prekrivao slojevima zemlje i šljunka”.

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Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 29-godišnjaka je prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici te je predan pritvorskom nadzorniku, kažu u policiji.

Dodaju da se radi o muškarcu prema kojem je zagrebačka policija prethodnih godina više puta postupala i kazneno ga prijavljivala za više različitih kaznenih djela.

Za kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom zakon predviđa kaznu do dvije godine. Najveća kazna od pet godina prijeti kada se otpadom gospodari na način koji ozbiljno ugrožava ljude, životinje i biljke, odnosno kakvoću zraka, tla ili voda.

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