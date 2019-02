Uhvatili su ga: Lažni policajac naplaćivao nepostojeće kazne

Zagrebački policajci dovršili su kriminalističko istraživanje nad 45-godišnjakom. Sumnjaju da je glumio policajca i naplaćivao nepostojeće kazne.

Sumnja se da je 27. siječnja 2019. godine oko 16 sati, htio zaustaviti 56-godišnjakinju koja je vozila Dacia Sondero zagrebačkih registarskih oznaka s 40-godišnjom suvozačicom. Vozile su se od trgovačkog centra u Jablanovcu prema Zagrebu.

- Vozeći se pored njih osumnjičeni im je iz teretnog automobila marke Peugeot Partner zagrebačkih registarskih oznaka, signalizirao rukama da zaustave svoj automobil pokazujući im pritom predmet nalik službenoj znački zbog čega su se one zaustavile. Nakon toga, osumnjičenik je izašao iz svog vozila, došao do prozora vozačice te se lažno predstavio kao policijski službenik ponovno pokazujući predmet nalik na službenu značku, te im pokušao naplatiti novčanu kaznu za nepostojeći prometni prekršaj. Vozačica je odbila dati novac zahtijevajući da se ponovno predstavi i pokaže službenu značku, a na koji način su ga omele u daljnjoj nakani pa se vratio u svoj automobil i otišao. Također, sumnja se da je 8 dana kasnije, 4. veljače 2019. godine oko 14.30 sati, dok je 35-godišnjakinja vozila osobni automobil marke VW Tiguan, krapinskih registarskih oznaka, na istom mjestu na području Zaprešića, odnosno na relaciji od trgovačkog centra u Jablanovcu prema mjestu Pojatno, ovaj put vozeći osobni automobil marke VW Passat zagrebačkih registarskih oznaka pretjecao oštećenu i signalizirao joj da se zaustavi uz upaljena sva četiri pokazivača smjera. Nakon što se ona zaustavila, osumnjičeni je došao do suvozačevih vrata na kojima je oštećena spustila prozor, zatražio prometnu i vozačku dozvolu, a nakon toga otvorio vrata i sjeo na suvozačevo mjesto uz nabrajanje koje je navodne prometne prekršaje napravila. Odmah potom, naplatio joj je novčanu kaznu da bi potom, s novcem, otišao - objavila je policija.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 45-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku.