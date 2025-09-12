Objavili snimku osumnjičenog za ubojstvo Kirka. Vidi se kako bježi s krova: 'Uhvatit ćemo te!'

Na događaju na sveučilištu Valley u američkoj saveznoj državi Utah upucan je američki desničarski politički aktivist, autor i voditelj Charlie Kirk (31). Kasnije je umro u bolnici. Kirk je bio i dobar prijatelj američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je najavio da će doći na njegov sprovod planiran idući tjedan.

FBI u međuvremenu intenzivno traga za ubojicom. Objavili su fotografije osumnjičenog kao i snimku na kojoj se vidi kako bježi s mjesta atentata. Na videu se vidi figura odjevena u crno kako trči preko krova do ugla zgrade, gdje se spušta preko ruba pa na travu ispod, prije nego što odu do obližnje ceste i nestane u šumi.

Vlasti kažu da je osumnjičenik nosio sunčane naočale, Converse cipele i "prepoznatljivu" crnu majicu s američkom zastavom i orlom. Spencer J. Cox, guverner savezne države Utah, potvrdio je da se "trenutno obrađuje mnogo forenzičkih dokaza" i u državnim i u saveznim laboratorijima.

- Uhvatit ćemo ovu osobu. Vlasti prikupljaju sve dokaze potrebne za izricanje smrtne kazne u ovom slučaju. To će se dogoditi ovdje u državi Utah - izjavio je Cox.