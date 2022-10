Ujak djevojčice (2) koju je ubio otac: 'Tukao je i ženu Suzanu'

Prvi put nakon nezapamćene tragedije koja je potresla regiju, oglasio se i ujak djevojčice, koji je za srpske Novosti ispričao da je tragediji prethodila zabrana prilaska supruzi, koja je ubojici bila izrečena u svibnju ove godine.

Podsjetimo, užasna tragedija dogodila se nedavno u srpskom Vršcu kada je otac Marko Budimirović (35) ubio svoju kćer (2), a potom sam sebi oduzeo život. Tijelo nesretne djevojčice pronađeno je kasnije u kanalu.

Majka djevojčice, Suzana, prijavila ga je tada za nasilje u obitelji. Zvjerski ju je tada pretukao u obiteljskoj kući njenih roditelja.

- Već duže vrijeme je on bio nasilan prema Suzani. Imao je psihičkih problema, zbog kojih su mu nadležne institucije odredile liječenje, ali je bilo na njemu hoće li ili neće uzimati terapiju - rekao je ujak djevojčice, a prenosi Blic.

Dodao je da je ubojica tada bio osuđen zbog nasilnog ponašanja prema supruzi na uvjetnu kaznu zatvora od tri godine, uz obavezno psihijatrijsko liječenje. Međutim, unatoč tome što je svoju suprugu krvnički premlatio, dobio je pravo da jednom tjedno viđa svoju kćer, jer je, kako je naveo njen ujak, procijenjeno da joj neće nauditi. Majka se tome protivila.

- Govorila je da je Marko opasan, ali su nadležni smatrali da ona to kaže samo zato što je bila u lošim odnosima s njim. Njihov stav je bio da je on bio nasilan samo prema majci, a ne i prema djetetu. Uz to, on je imao i papire kao dokaz da mu je zdravstveno stanje koliko-toliko dobro i da može biti sam s kćeri – objasnio je neutješni ujak tragično nastradale djevojčice.

No, ono što posebno uznemiruje, rekao je, činjenica je da je otac svoju kćer ubio potpuno svjestan svega, s namjerom. Tog je dana putem SMS poruke i videa koji je poslao supruzi s kojom je u brakorazvodnoj parnici, najavio što će učiniti. Video je poslao i jednom lokalnom portalu, što jasno ukazuje da je bio svjestan onoga što radi.

- Govorio je da njegov život više nema smisla, te da će on otići da će sa sobom povesti ono što najviše voli. Na snimku se vidi i crvena plastična posuda za vodu, u kojoj je, ispostavilo se, kasnije oduzeo život svojoj nedužnoj kćeri - rekao je.

Video je poslao na više adresa oko jedan sat iza podne, a već sat vremena kasnije policija, koja je na teren izašla nakon što im je uznemirena majka sve to pokazala, zatekla je stravičan prizor.

Jezive scene vidjeli su i susjedi, koji su rekli da ubojicu nisu poznavali, jer je u tom stanu živio tek nekoliko mjeseci.

- Dok je trajao očevid, kroz poluotvorena vrata stana vidio sam djevojčicu kako sklupčana leži na podu. Bila je gola do pojasa. Jezivo i bolno - rekao je prvi susjed, a prenosi Blic.

Pretukao ju je jer je djetetu dala keks

U presudi Osnovnog suda u Vršcu, koja je donesena samo tjedan dana prije nego što se dogodila tragedija, stoji da je nasilje u obitelji trajalo pet godina.

Presudom je Marko B. osuđen uvjetno na godinu dana zatvora s rokom provjere od tri godine i obavezno psihijatrijsko liječenje, jer je zbog mješovitog poremećaja ličnosti i i anksiozno-depresivnog stanja fizički i psihički zlostavljao suprugu.

- Nije joj dozvoljavao da se viđa sa kim želi, da koristi društvene mreže, da čita knjige koja ona želi - navodi se, između ostalog, u presudi.

Nakon svađe, pretukao ju je i prijetio da će ju nožem zaklati, a kada ga je 30. travnja ove godine prijavila za nasilje u obitelji, pretukao ju je i šutirao u glavu zato što je kćeri dala da jede keks – rekao je ujak.

Djevojčica će danas u 16 sati biti sahranjena na Gradskom groblju u Vršcu, a njen ubojica dan kasnije.

