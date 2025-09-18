Ujutro magla, a kasnije sunčano i toplo, temperature do 29 °C

Prema najnovijoj prognozi, većina zemlje uživat će u pretežno sunčanom i vedrom danu. Na Jadranu će prevladavati vedro vrijeme, dok će u unutrašnjosti ujutro ponegdje biti kratkotrajne magle, osobito u nizinama i oko rijeka.

Vjetar će u većini krajeva biti slab. Na Jadranu će puhati umjerena bura, koja će prema jugu prijepodne povremeno biti i jaka. Tijekom dana bura će slabiti i okretati na slab do umjeren sjeverozapadnjak, što će donijeti osvježenje uz obalu.

Temperature će biti iznadprosječne za ovo doba godine. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 24 i 29 °C, a u Zagrebu se očekuje oko 26 °C. Jutra će biti ugodno svježa, s temperaturama između 7 i 20 °C, ovisno o regiji.

DHMZ je izdao za četvrtak prijepodne upozorenja za obalu zbog jakog vjetra.

