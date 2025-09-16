ALARM za tri regije! Stižu nam snažni pljuskovi s grmljavinom

Hrvatsku u utorak očekuje značajna promjena vremena. Prema najnovijoj prognozi, sa sjevera će postupno stizati naoblačenje, što će najviše zahvatiti unutrašnjost zemlje i sjeverni Jadran. Od sredine dana na tim područjima treba računati na mjestimičnu kišu, a ponegdje su mogući i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom.

U Dalmaciji će biti sunčanije i u većini predjela suho.

Ipak, jutro u unutrašnjosti može biti maglovito, pa vozači trebaju biti oprezni.

Vjetar će u početku biti slab do umjeren jugozapadni, ali sredinom dana očekuje se prolazno jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, osobito u unutrašnjosti. Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak i jugoistočnjak, dok će prema kraju dana na sjevernom dijelu Jadrana bura biti u jačanju.

Temperature će biti ugodne, s najvišim dnevnim vrijednostima između 21 i 26 °C, dok će na istoku i jugu zemlje biti nešto toplije. Primjerice, u Zagrebu će najviša temperatura biti oko 23 °C, ali uz mogućnost jakih pljuskova i grmljavine tijekom poslijepodneva.

Upozoravamo na mogućnost naglih promjena vremena, osobito u unutrašnjosti, gdje se očekuju izraženiji pljuskovi. Na sjevernom Jadranu treba pripaziti na jačanje bure prema večeri.

DHMZ je za utorak izdao žute alarme za karlovačku, gospićku i riječku regiju zbog grmljavinskih nevremena te za zapadnu obalu Istre, Kvarner i Velebitski kanal zbog jakog vjetra.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.