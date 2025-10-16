Obavijesti

PROGNOZA VREMENA

Ujutro magla, a onda sunce, navečer su mogući pljuskovi

Vjetar će u unutrašnjosti biti uglavnom slab, dok će na Jadranu puhati umjerena do jaka bura. Podno Velebita očekuju se i olujni udari bure, ali će poslijepodne vjetar prolazno slabjeti

Hrvatsku u četvrtak očekuje raznolika vremenska slika. U unutrašnjosti zemlje dan će započeti s mjestimičnom maglom, osobito u ranim jutarnjim satima. Tijekom dana očekuje se djelomice sunčano vrijeme, ali povremeno može biti i umjerene do povećane naoblake. Temperature će se u kontinentalnim krajevima kretati između 13 i 17 °C, dok će u Zagrebu najviša dnevna temperatura biti oko 16 °C.

Na Jadranu će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, ali sa juga se očekuje postupni porast naoblake. Posebice kasno poslijepodne i navečer, lokalno su mogući kiša ili pljuskovi. Najviša dnevna temperatura duž obale bit će između 19 i 23 °C.

Vjetar će u unutrašnjosti biti uglavnom slab, dok će na Jadranu puhati umjerena do jaka bura. Podno Velebita očekuju se i olujni udari bure, ali će poslijepodne vjetar prolazno slabjeti te na jugu okretati na istočnjak i jugo.

DHMZ je za četvrtak izdao žuto upozorenje za riječku regiju, zapadnu obalu Istre, Kvarner, velebitski kanal zbog jakog vjetra. 

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.

