Ujutro magla, a onda sunce, temperature i do 16 stupnjeva

Prema najnovijoj prognozi, Hrvatsku u nedjelju očekuje pretežno sunčano vrijeme, no jutra će biti obilježena lokalnom maglom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na širem području Zagreba. Temperature će biti umjerene, s najvišim vrijednostima na kopnu od 5 do 10 °C, dok će na Jadranu biti toplije, između 13 i 16 °C.

Vjetar će u unutrašnjosti biti uglavnom slab, dok će na Jadranu ujutro i prijepodne puhati slaba do umjerena bura. Tijekom dana očekuje se okretanje vjetra na umjeren sjeverozapadnjak. Navečer se sa zapada očekuje postupni porast naoblake, što može najaviti promjenu vremena u narednim danima.

Zagrepčani će uživati u pretežno sunčanom danu, no ujutro je moguća magla, a najviša temperatura zraka bit će oko 8 °C. Slično vrijeme očekuje se i u ostalim dijelovima unutrašnjosti, dok će obalni gradovi uživati u ugodnijim temperaturama i nešto jačem vjetru s mora.

