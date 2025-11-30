Obavijesti

News

Komentari 0
UŽIVAJTE U LIJEPOM VREMENU

Ujutro magla, a onda sunce, temperature i do 16 stupnjeva

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Ujutro magla, a onda sunce, temperature i do 16 stupnjeva
Osijek: Boje jeseni na osječkoj promenadi | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Vjetar će u unutrašnjosti biti uglavnom slab, dok će na Jadranu ujutro i prijepodne puhati slaba do umjerena bura

Prema najnovijoj prognozi, Hrvatsku u nedjelju očekuje pretežno sunčano vrijeme, no jutra će biti obilježena lokalnom maglom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na širem području Zagreba. Temperature će biti umjerene, s najvišim vrijednostima na kopnu od 5 do 10 °C, dok će na Jadranu biti toplije, između 13 i 16 °C.

Vjetar će u unutrašnjosti biti uglavnom slab, dok će na Jadranu ujutro i prijepodne puhati slaba do umjerena bura. Tijekom dana očekuje se okretanje vjetra na umjeren sjeverozapadnjak. Navečer se sa zapada očekuje postupni porast naoblake, što može najaviti promjenu vremena u narednim danima.

PROGNOZA DHMZ-A Hrvatski meteorolozi objavili dugoročnu prognozu za zimu: Evo kakvo vrijeme su najavili...
Hrvatski meteorolozi objavili dugoročnu prognozu za zimu: Evo kakvo vrijeme su najavili...

Zagrepčani će uživati u pretežno sunčanom danu, no ujutro je moguća magla, a najviša temperatura zraka bit će oko 8 °C. Slično vrijeme očekuje se i u ostalim dijelovima unutrašnjosti, dok će obalni gradovi uživati u ugodnijim temperaturama i nešto jačem vjetru s mora.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Uskok o Mikuliću: Dobili su 190 tisuća eura, svježe i suho meso, građu. Ispada da su sami tražili
DETALJI MEGA AFERE

Uskok o Mikuliću: Dobili su 190 tisuća eura, svježe i suho meso, građu. Ispada da su sami tražili

Uskok predlaže istražni zatvor za Mikulića i kuma Krasića. Doznajemo da su druga dvojica sve priznala. Zanimljivo je i priopćenje Uskoka, ispada da su Mikulić i Krasić sami tražili mito...
Bilo je i viška: Susjedi, stigao je pršut od mita, probajte malo...
MIKULIĆ U ISTRAŽNOM ZATVORU

Bilo je i viška: Susjedi, stigao je pršut od mita, probajte malo...

Andrija Mikulić i Dragan Krasić su navodno primili čak 190 tisuća eura mita. Uzeli su i 50-ak kilograma junetine, pršuta i kobasica. Uskok ima 22 svjedoka
Čeka li Hrvate crni Božić? Evo kako Thompson otvara frontu protiv Tomaševića i Plenkovića
DESNICA NA NOGAMA

Čeka li Hrvate crni Božić? Evo kako Thompson otvara frontu protiv Tomaševića i Plenkovića

Thompsonova prijetnja Tomaševiću zbog zabrane koncerta otvara širi politički sukob koji prijeti destabilizacijom Zagreba i testira moć HDZ-a, donosi novi broj tjednika Express u svojoj političkoj analizi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025