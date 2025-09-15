Ujutro magla, a onda sunce, temperature iznadprosječne...

Hrvatsku očekuje u ponedjeljak pravo kasnoljetno vrijeme. Prema najnovijoj prognozi, dan će biti pretežno sunčan u cijeloj zemlji, uz tek povremenu jutarnju maglu i niske oblake na nizinama. Vjetar će većinom biti slab, dok se sredinom dana može očekivati i umjeren jugozapadnjak u unutrašnjosti. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar, koji će poslijepodne okretati na jugozapadni, a na sjevernom dijelu obale mogući su i južni te jugoistočni udari vjetra.

Temperature će biti iznadprosječno visoke za ovo doba godine – najviša dnevna kretat će se između 24 i 29°C. Primjerice, u Zagrebu se očekuje sunčan dan s najvišom temperaturom oko 27°C, a slične vrijednosti bit će zabilježene i u ostalim većim gradovima i duž obale.

Jutarnje temperature ponegdje će biti niže, krećući se od 10 do 21°C, ali uz ugodan i sunčan nastavak dana.

DHMZ je za regije u unutrašnjosti izdao žuta upozorenja zbog jutarnje magle.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.