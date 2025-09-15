Obavijesti

News

Komentari 0
PROGNOZA VREMENA

Ujutro magla, a onda sunce, temperature iznadprosječne...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Ujutro magla, a onda sunce, temperature iznadprosječne...
Sisak: Magla iznad Kupe | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Jutarnje temperature ponegdje će biti niže, krećući se od 10 do 21°C, ali uz ugodan i sunčan nastavak dana

Hrvatsku očekuje u ponedjeljak pravo kasnoljetno vrijeme. Prema najnovijoj prognozi, dan će biti pretežno sunčan u cijeloj zemlji, uz tek povremenu jutarnju maglu i niske oblake na nizinama. Vjetar će većinom biti slab, dok se sredinom dana može očekivati i umjeren jugozapadnjak u unutrašnjosti. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar, koji će poslijepodne okretati na jugozapadni, a na sjevernom dijelu obale mogući su i južni te jugoistočni udari vjetra.

Temperature će biti iznadprosječno visoke za ovo doba godine – najviša dnevna kretat će se između 24 i 29°C. Primjerice, u Zagrebu se očekuje sunčan dan s najvišom temperaturom oko 27°C, a slične vrijednosti bit će zabilježene i u ostalim većim gradovima i duž obale.

UPALJEN ŽUTI ALARM Subota sunčana, navečer dolazi kaos: Najavili veliko nevrijeme
Subota sunčana, navečer dolazi kaos: Najavili veliko nevrijeme

Jutarnje temperature ponegdje će biti niže, krećući se od 10 do 21°C, ali uz ugodan i sunčan nastavak dana.

DHMZ je za regije u unutrašnjosti izdao žuta upozorenja zbog jutarnje magle. 

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu
NA ŠTO PRIPAZITI

FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu

Internet može biti vrlo opasan za našu djecu, poručuje Amit Kalley, osnivač organizacije "For working parents", koji je izdao upozorenje roditeljima o tajnim značenjima emotikona koje djeca, pogotovo ona iz generacije Z, koriste za prenošenje poruka. Napravio je periodni sustav emotikona kod kojih postoje dvostruka značenja, tablica je postala viralna, koriste je i škole u Ujedinjenom Kraljevstvu, pohvalila ju je i policija. Sve je krenulo zbog serije "Adolescence".... "Većina roditelja misli da su emotikoni nešto bezazleno", kaže Kelley , koji je više od desetljeća radio u školskom sustavu....
STRAVA U ZAGREBU Pio je na balkonu, pao i poginuo...
TRAGEDIJA

STRAVA U ZAGREBU Pio je na balkonu, pao i poginuo...

40-godišnjak je na neograđenom balkonu konzumirao alkoholna pića te najvjerojatnije u jednom trenutku, s visine oko 280 cm, pao na betonsku podlogu dvorišta uslijed čega je preminuo
Pijani mladić (21) zabio se u autom u stup na Selskoj: Samo je ponavljao "Dobro sam..."
KRŠ I LOM U ZAGREBU

Pijani mladić (21) zabio se u autom u stup na Selskoj: Samo je ponavljao "Dobro sam..."

Grupica prijatelja koja se vraćala iz noćnog izlaska vidjela je nesreću u zagrebačkoj Selskoj ulici te su ponudili pomoć mladiću koji se autom zabio u stup. Došli su policija i Hitna pomoć, on se samo lakše ozlijedio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025