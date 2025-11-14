Obavijesti

STIGLA POTVRDA

Ukinut pritvor devetorki koja je prekinula Dane srpske kulture u Splitu! Rastjerali su okupljene...

Piše 24sata, Laura Šiprak,
Čitanje članka: < 1 min
Ukinut pritvor devetorki koja je prekinula Dane srpske kulture u Splitu! Rastjerali su okupljene...
Split: Policija ispred prostora kotara Blatine gdje se trebao održati događaj SNV-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ukinut je istražni zatvor za devetoricu koji se sumnjiče da su 3. studenog upali u prostorije splitskog kotara Blatine-Škrape te rastjerali okupljene na Danima srpske kulture...

Ukinut je istražni zatvor za devetoricu koji se sumnjiče da su 3. studenog upali u prostorije splitskog kotara Blatine-Škrape te rastjerali okupljene na Danima srpske kulture. 

Glasnogovornik Županijskog suda u Splitu potvrdio je 24sata ovu informaciju.

- Tako je, vijeće koje je razmatralo žalbe njihovih odvjetnika odlučilo je drugačije od suca istrage, uvažilo je njihove žalbe i ukinut im je istražni zatvor - rekao je sudac Neven Cambj. 

REAKCIJE NA DIVLJANJE Milorad Pupovac: Svi događaji i institucije srpske zajednice su pod policijskom zaštitom
Milorad Pupovac: Svi događaji i institucije srpske zajednice su pod policijskom zaštitom

- U obrazloženju Izvanraspravnog vijeća Županijskog suda u Splitu stoji da nisu ispunjeni uvjeti za određivanje istražnog zatvora, odnosno nije bilo opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, kao ni utjecaja na svjedoke - rekla je Anamarija Ljubičić Kuzmanić, odvjetnica Jakova Ćalete, pritvorenog predsjednika HDZ-a Kotara Blatine-Škrape, za net.hr.

Podsjećamo, devet muškaraca dobilo je prošlog tjedna jednomjesečni istražni zatvor. Svi su prijavljeni zbog kaznenog djela nasilničkog ponašanja, te povrede slobode izražavanja nacionalne pripadnosti. Zbog toga je na Rivi prosvjedovala Torcida...

