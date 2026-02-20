Iako je država objavila rat praznim stanovima, upravo jedan njen na elitnoj lokaciji stoji prazan već dvije godine. Prostrani stan koji je koristio bivši ministar treba završiti u programu s drugih 1250 stanova za najam
Ukleti 'Banožićev stan' ipak ide u najam?! Država razmatra 2 opcije. Evo koliko bi on koštao...
Država je zadnjih godinu i pol objavila "rat" praznim stanovima. Vlasnici takvih stanova od lani plaćaju i porez na nekretnine, a država im nudi i da ih prepuste na upravljanje državi kako bi ih dali u priuštivi najam i tako snizili cijene najamnina koje i dalje rastu. U isto vrijeme jedan državni stan na elitnoj lokaciji već duže od dvije godine stoji prazan. Za razliku od većine ostalih državnih stanova, nije mu potrebno uređenje niti opremanje namještajem. I nalazi se na pet minuta hoda od Trga bana Jelačića.
