Obavijesti

News

Komentari 0
DOZNAJEMO PLUS+

Ukleti 'Banožićev stan' ipak ide u najam?! Država razmatra 2 opcije. Evo koliko bi on koštao...

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 2 min
Ukleti 'Banožićev stan' ipak ide u najam?! Država razmatra 2 opcije. Evo koliko bi on koštao...
Vinkovci: Mario Banožić odlazi sa suda | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Iako je država objavila rat praznim stanovima, upravo jedan njen na elitnoj lokaciji stoji prazan već dvije godine. Prostrani stan koji je koristio bivši ministar treba završiti u programu s drugih 1250 stanova za najam

Admiral

Država je zadnjih godinu i pol objavila "rat" praznim stanovima. Vlasnici takvih stanova od lani plaćaju i porez na nekretnine, a država im nudi i da ih prepuste na upravljanje državi kako bi ih dali u priuštivi najam i tako snizili cijene najamnina koje i dalje rastu. U isto vrijeme jedan državni stan na elitnoj lokaciji već duže od dvije godine stoji prazan. Za razliku od većine ostalih državnih stanova, nije mu potrebno uređenje niti opremanje namještajem. I nalazi se na pet minuta hoda od Trga bana Jelačića. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šef MOL-a o JANAF-u: 'Tko dovraga želi biti ovisan o jednoj cijevi preko Hrvatske?'
O RUSKOJ NAFTI

Šef MOL-a o JANAF-u: 'Tko dovraga želi biti ovisan o jednoj cijevi preko Hrvatske?'

Osvrnuo se na poslovanje INA-e, investicije u riječku rafineriju te dugogodišnje političke i pravne sporove između MOL-a i Hrvatske...
Država želi kupiti Vjesnik za siću i sama određuje cijenu! Evo tko ga je procijenio i koliko nude...
EKSKLUZIVNO

Država želi kupiti Vjesnik za siću i sama određuje cijenu! Evo tko ga je procijenio i koliko nude...

Vlada želi otkupiti zemljište za tek 338 eura po kvadratu kako bi gradila svoj novi uredski kompleks, na što ostalih pet suvlasnika ne pristaje i traži novu procjenu. Procjenu radili ljudi koje imenuje Bačić i njegov suradnik
Drug Dabro je izd'o naređenje: Makni zvijezdu i nema ni mene
ULTIMATUM ZA ODLAZAK

Drug Dabro je izd'o naređenje: Makni zvijezdu i nema ni mene

Prvi harmonikaš DP-a odlazak iz Sabora uvjetuje ukidanjem kominističkog simbola.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026