UKLETI KAVKAZ U subotu je na planini poginulo pet ljudi iz BiH, a prije 54 godine četiri Hrvata

Planinarski svijet potresla je velika tragedija na Elbrusu u Rusiji, gdje je, prema pisanju Avaza, tijekom uspona poginulo petero članova ekspedicije iz Bosne i Hercegovine. Među njima je bila i dr. Meliha Čaušević, specijalistica maksilofacijalne kirurgije i iskusna planinarka koja je prije samo godinu dana govorila koliko su u planinama iskustvo, priprema i vremenski uvjeti presudni za siguran uspon.

Foto: Facebook

Prema pisanju Avaza, na Elbrusu su poginuli dr. Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam, svi iz Zenice. Jedini preživjeli članovi ekspedicije su Haris Adilović i Kemal Vidimlić. Drama je započela kada je sedmeročlana skupina krenula prema vrhu. Iako su vremenski uvjeti u početku bili povoljni, ubrzo su se naglo pogoršali. Vjetar je puhao brzinom do 45 kilometara na sat, a do jutra dosegao oko 70 kilometara na sat, što je dodatno otežalo boravak na planini. Jedan od preživjelih uspio se sam spustiti i pozvati pomoć, dok su drugoga pronašli spasitelji. Obojica su prevezena u bolnicu.

Čaušević je prošle godine postala prva žena iz Bosne i Hercegovine koja se popela na planinu Kinabalu u Maleziji, visoku 4.095 metara. Nakon tog uspjeha govorila je o važnosti priprema, ali i o tome da u planinama ponekad presudi nešto na što čovjek ne može utjecati.

Foto: Facebook

- Tako je to u planinarenju, možete sve isplanirati, ali kada dođe dan uspona, vrijeme vam jednostavno ne dopusti i morate odustati - rekla je tada za Avaz.

Istaknula je i da u planinarenju nije presudna samo fizička spremnost, nego i sreća da se u pravom trenutku nađete na pravome mjestu.

Ova tragedija na Elbrusu podsjetila je i na jednu od najvećih nesreća u povijesti hrvatskog alpinizma, koja se dogodila prije više od pola stoljeća.

Naime, 24. srpnja 1974. godine, tijekom uspona smjerom Križ Ušbe u sjeverozapadnoj stijeni Ušbe na Kavkazu, život su izgubila četvorica istaknutih hrvatskih alpinista, Ante Bedalov, Nenad Čulić, Viktor Tabaković i Urso Vrdoljak, objavio je Hrvatski planinarski savez.

Foto: Hrvatski planinarski savez

Na alpinističkom pohodu na Kavkaz sudjelovalo je 15 alpinista iz tadašnje države, među kojima šestorica iz Hrvatske. Nakon aklimatizacijskog uspona na Elbrus članovi ekspedicije podijelili su se u tri skupine radi penjanja na različitim smjerovima. Bedalov, Čulić, Tabaković i Vrdoljak odabrali su tehnički vrlo zahtjevan smjer Križ Ušbe.

Uspon su započeli 23. srpnja 1974., a već sljedeće večeri slovenski alpinisti vidjeli su dvije crvene rakete ispaljene iz stijene, znak da je hrvatskim penjačima potrebna pomoć. Te noći područje je pogodilo snažno nevrijeme, a helikopter zbog loše vidljivosti nije mogao poletjeti u akciju spašavanja. Tek 26. srpnja spašavatelji su pronašli tijela Ante Bedalova i Urse Vrdoljaka, dok su Nenad Čulić i Viktor Tabaković ostali zatrpani pod ledom.

Foto: Hrvatski planinarski savez

Njihova tijela pronađena su tek desetljećima kasnije. Nakon što je 2011. češki alpinist na ledenjaku Ušbe pronašao tijelo nepoznatog planinara i dio opreme, Hrvatski planinarski savez i HGSS organizirali su potragu. Godine 2012. pronađeno je tijelo Viktora Tabakovića, a godinu poslije, kada su se iz leda pojavili novi posmrtni ostaci, potvrđeno je da pripadaju Nenadu Čuliću. Obojica su nakon identifikacije prevezeni u Hrvatsku i pokopani uz sve počasti.

Hrvatski planinarski savez tu je nesreću opisao kao najveću u povijesti hrvatskog planinarstva i alpinizma. Ante Bedalov, Nenad Čulić, Viktor Tabaković i Urso Vrdoljak bili su iskusni alpinisti i gorski spašavatelji, a tragedija na Kavkazu ostavila je neizbrisiv trag u hrvatskom planinarstvu.

Više od 50 godina nakon te nesreće, nova tragedija na Kavkazu ponovno je pokazala koliko planine, unatoč iskustvu, pripremi i opremi, mogu biti nepredvidive kada se vremenski uvjeti iznenada promijene.