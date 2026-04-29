Uklonili sav azbest iz Vjesnika, evo gdje su ga odvezli. Cijena? Tvrtka: 'To je poslovna tajna!'

Kako doznaju 24sata, uklonjen je sav azbest iz zgrade Vjesnika koja je u studenom lani izgorjela u velikom požaru.

- Odvezen je na za to predviđenu lokaciju, na odlagalište u Virovitici - potvrdili su nam iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Ugovor za uklanjanje azbesta potpisao je izvođač radova s tvrtkom Eneos. To je jedna od tri ovlaštene tvrtke u Hrvatskoj koja posjeduje suglasnost za obavljanje radova s azbestom. Ranije su nam iz tvrtke Eneos rekli da se radovi "izvode sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom, Pravilniku o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu i Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest".

- Svi postupci zbrinjavanja azbestnog otpada provode se uz potpunu propisanu dokumentaciju, prateće listove za opasni otpad i nadzor nadležnih tijela, sukladno zakonskim obvezama - rekli su nam.

Pitali smo ih i koja je cijena zbrinjavanja otpada. Rekli su nam kako je to poslovna tajna.