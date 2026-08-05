Ukrajina čestitala Hrvatskoj obljetnicu akcije Oluja

Hrvatska slavi 31. obljetnicu VRO Oluja kojom smo oslobodili sva okupirana područja izuzev istoka zemlje i Vukovara, te natjerali pobunjene Srbe za pregovarački stol i mirnu reintegraciju Podunavlja tri godine kasnije.

Čestitke je uputilo i veleposlanstvo Ukrajine u Zagrebu s porukom da je Oluja ponos.

- Zastava na Kninskoj tvrđavi znači ostvarenje stoljetnog sna hrvatskih generacija o slobodnoj i cjelovitoj Republici Hrvatskoj. Poslije Oluje nećeš biti ista osoba kao prije Oluje, jer Oluja donosi pobjedu i slobodu. Oluja je ponos - objavili su Ukrajinci i poručili: Živjela Hrvatska.

31. godinu kasnije Ukrajina se kao tada Hrvatska suočava s otvorenom agresijom, iredentizmom i povijesnim revizionizmom iz Moskve koji negira ukrajinski teritorijalni integritet i nacionalni ekskluzivitet.