NAJVEĆI SIMBOL PATNJE - ŠANAC 'Karlovac se vidio kao na dlanu, to nas je mjesto uništavalo'

Ono što Karlovčani i danas pamte kao jednu od najvećih noćnih mora Domovinskog rata jest Šanac, položaj koji je postojao još od Prvog svjetskog rata, a svoju je važnost zadržao i tijekom Drugog. Tijekom Domovinskog rata postao je mjesto straha i neizvjesnosti za cijeli grad. Bio je to položaj s kojega se moglo nadzirati gotovo sve.

Sa Šanca se cijeli Karlovac vidi kao na dlanu. Tenkovi su bili skriveni u podzemnim skloništima, izlazili bi na položaj, ispalili granate i odmah se ponovno sakrili iza zemljanog zaklona. Iako je Hrvatska vojska tijekom rata postajala sve jača i bolje opremljena, položaj se nije mogao uništiti ni haubicama, ni raketama, ni helikopterima, a ni avionima.

Godinama je s tog mjesta prijetila opasnost gradu i njegovim stanovnicima, a hrvatska vojska oslobodila ga je u Vojnoredarstvenoj operaciji Oluja, i to među zadnjima.

Bio je to trenutak koji se dugo čekao, mjesto koje je za Karlovčane simboliziralo godine straha, napada i neizvjesnosti. Kad su osvojili Šanac, nakon Oluje odmah su ušli tamo. Šanac je ostao zapisan kao simbol patnje, ali i kao mjesto na kojemu su se dogodili trenuci hrabrosti i oslobođenja. A kad su hrvatske postrojbe ušle u njega, u čudu su rekle: “Zar to je to? Zar nas je to tako uništavalo?”.

Bio je to običan zemljani objekt učvršćen drvenim gredama. Tako jednostavan, a tako učinkovit.