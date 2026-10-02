FOTO Poljski grad otvorio je sklonište iz hladnog rata jer jačaju ruski napadi na Ukrajinu

Poljski grad Lublin stavio je u funkciju sklonište od zračnih napada iz doba hladnog rata dok Rusija pojačava napade na Ukrajinu, sa simboličnom preinakom koja odražava promjenu u percipiranim prijetnjama: njegov izlaz za slučaj opasnosti sada je usmjeren prema zapadu, a ne prema istoku.

Pokretanje videa... VIDEO Sklonište u Lublinu | Video: 24sata/Reuters

Poljska, nekad dio sovjetskog bloka, a danas članica NATO-a, u povećanoj je pripravnosti nakon nekoliko upada ruskih projektila i bespilotnih letjelica u njezin zračni prostor.

Stanovnici istočnih regija upozoreni su da potraže sklonište tijekom ruskih zračnih napada na susjednu Ukrajinu.

Foto: Kuba Stezycki

Uzbune su postale sve uobičajeniji dio života u blizini granice. Prošlog je tjedna regionalna televizijska postaja prekinula prijenos uživo na otprilike 20 minuta nakon što su se novinari evakuirali u sklonište tijekom upozorenja na zračni napad.

Među dostupnim skloništima je modernizirani objekt ispod prostorija gradskog autobusnog prijevoznika MPK u Lublinu. Izgrađen sredinom 1980-ih na vrhuncu hladnoratovskih napetosti, nadograđen je kako bi zadovoljio trenutačne standarde.

"Pruža utočište za 200 ljudi do 72 sata, osiguravajući pristup zraku, vodi i struji neovisno o vanjskim energetskim mrežama", rekao je za Reuters Kamil Rzad, inspektor civilne obrane pri MPK Lublin.

Poljska prisiljena podizati zrakoplove

Foto: Kuba Stezycki

Ipak, mnogi stanovnici i dalje nisu sigurni gdje bi potražili utočište u slučaju napada.

Vlada procjenjuje broj skloništa na oko ⁠2000, što je dovoljno za prihvat oko 300.000 ljudi. Poljska također ima više od 86.000 skloništa koja nude nižu razinu zaštite kao što su podrumi, podzemne garaže ili stanice podzemne željeznice, a opskrbljuju oko 23 milijuna ljudi.

"Zapravo sumnjam da uopće imamo sklonište. Vjerojatno bih otrčala u podrum ili vlastitu kupaonicu", rekla je 77-godišnja Elzbieta Woznica.

"Dugi niz godina navikla sam na mir i tišinu. Nisam mogla zamisliti da bi se ovako nešto moglo dogoditi", dodala je.

Premijer Donald Tusk rekao je nedavno da se ruska vojna kampanja u Ukrajini sve više približava granici Ukrajine s Poljskom.

"Opet smo prisiljeni dizati naše zrakoplove, iz noći u noći i iz dana u dan, jer su ruski napadi u blizini granice postali stalna pojava", rekao je Tusk na sastanku vlade.

"Ostajemo potpuno usredotočeni na to da se ništa nepovoljno ne dogodi s poljske strane", rekao je poljski premijer.