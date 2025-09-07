Obavijesti

News

Komentari 3
'OPSEŽNA ŠTETA OD POŽARA'

Ukrajina: Napali smo naftovod Družba u ruskoj regiji Brjansku

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ukrajina: Napali smo naftovod Družba u ruskoj regiji Brjansku
Foto: BERNADETT SZABO

Kijev tvrdi da njegovi napadi na ruske energetske ciljeve, kao odgovor na kontinuirane napade Moskve na Ukrajinu, imaju cilj potkopati ukupne ratne napore protivnika

Ukrajina je napala naftovod Družba u ruskoj regiji Brjansku, nanijevši "opsežnu štetu od požara", rekao je zapovjednik postrojbe bespilotnih letjelica Robert Brovdi, u nedjelju putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.

Tranzitni naftovod opskrbljuje ruskom naftom Mađarsku i Slovačku, koje nastavljaju kupovati energente od Rusije, čak i nakon što su druge zemlje Europske unije prekinule veze nakon invazije na Ukrajinu 2022. godine.

ŽESTOKI UDAR RUSA VIDEO Prvi put od početka rata pogodili zgradu vlade u Kijevu. U novom udaru ubijeno i dijete
VIDEO Prvi put od početka rata pogodili zgradu vlade u Kijevu. U novom udaru ubijeno i dijete

Kijev tvrdi da njegovi napadi na ruske energetske ciljeve, kao odgovor na kontinuirane napade Moskve na Ukrajinu, imaju cilj potkopati ukupne ratne napore protivnika.

PORUKA ZAPADU Putin: Ako se neke strane trupe pojave u Ukrajini, Rusija će ih smatrati metama za uništenje
Putin: Ako se neke strane trupe pojave u Ukrajini, Rusija će ih smatrati metama za uništenje

Isporuke nafte objema zemljama nekoliko su puta prekinute proteklih tjedana ukrajinskim napadima na naftovod, koji ide iz Rusije preko Ukrajine do Slovačke.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Zelenski je odbio otići na pregovore u Moskvu: 'Ne idem nigdje dok terorist raketira'
TAKTIČKE VARKE

Zelenski je odbio otići na pregovore u Moskvu: 'Ne idem nigdje dok terorist raketira'

Zasad je sedam zemalja spremno biti domaćin susreta Rusa i Ukrajinaca. Među njima su Austrija, Vatikan, Švicarska, Turska i tri zaljevske države koje se smatraju neutralnima u sukobu
VIDEO Prvi put od početka rata pogodili zgradu vlade u Kijevu. U novom udaru ubijeno i dijete
ŽESTOKI UDAR RUSA

VIDEO Prvi put od početka rata pogodili zgradu vlade u Kijevu. U novom udaru ubijeno i dijete

Kijevski gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je odmah nakon napada izbio požar u zgradi vlade u centru grada, koji je započeo kišom dronova, a zatim su uslijedili raketni napadi.
Rusi dronovima napali Kijev, u žestokom udaru ima i poginulih. Poljaci i saveznici digli avione
NAPALI I ZAPAD ZEMLJE

Rusi dronovima napali Kijev, u žestokom udaru ima i poginulih. Poljaci i saveznici digli avione

Rusija je u nedjelju rano ujutro izvela zračne napade i na zapadnu Ukrajinu, blizu granice s Poljskom, zbog čega su aktivirani poljski i saveznički zrakoplovi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025