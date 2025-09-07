Ukrajina: Napali smo naftovod Družba u ruskoj regiji Brjansku

Ukrajina je napala naftovod Družba u ruskoj regiji Brjansku, nanijevši "opsežnu štetu od požara", rekao je zapovjednik postrojbe bespilotnih letjelica Robert Brovdi, u nedjelju putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.

Tranzitni naftovod opskrbljuje ruskom naftom Mađarsku i Slovačku, koje nastavljaju kupovati energente od Rusije, čak i nakon što su druge zemlje Europske unije prekinule veze nakon invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Kijev tvrdi da njegovi napadi na ruske energetske ciljeve, kao odgovor na kontinuirane napade Moskve na Ukrajinu, imaju cilj potkopati ukupne ratne napore protivnika.

Isporuke nafte objema zemljama nekoliko su puta prekinute proteklih tjedana ukrajinskim napadima na naftovod, koji ide iz Rusije preko Ukrajine do Slovačke.