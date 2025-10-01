Obavijesti

News

Komentari 0
NAKON RUSKOG NAPADA

Ukrajina: Nuklearna elektrana Černobil ostala je bez struje!

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: GLEB GARANICH

Zbog prenapona ključna struktura koja izolira uništeni 4. reaktor nuklearne elektrane u Černobilu ostao je bez struje, navodi se u priopćenju

Novi ruski napad na energetski objekt u gradu Slavutič u uzrokovao je nestanak struje u nuklearnoj elektrani Černobil 1. listopada, objavilo je ukrajinsko Ministarstvo energetike, javlja kyivindependent.com

Inače, Slavutič je izgrađen za smještaj evakuiranog osoblja elektrane nakon katastrofe 1986. godine.

Ranije danas napad ruskog drona na trafostanicu u Slavutiču uzrokovao je nestanke struje u gradu. Ministarstvo energetike također je izvijestilo o "izvanrednoj situaciji" u nekoliko postrojenja unutar elektrane u Černobilu.

- Zbog prenapona ključna struktura koja izolira uništeni 4. reaktor nuklearne elektrane u Černobilu i sprječava ispuštanje radioaktivnih materijala u okoliš - ostala je bez struje - navodi se u priopćenju.

U veljači je ruski dron tipa Shahed udario iznad uništenog 4. reaktora u Černobilu. Struktura izgrađena za zadržavanje radioaktivnog materijala je oštećena, a do ozbiljnih curenja zračenja nije došlo. 

Vijest dolazi nakon što je nuklearna elektrana Zaporižje, najveća nuklearna elektrana u Europi, koja je pod ruskom okupacijom od ožujka 2022., isključena iz ukrajinske električne mreže na rekordnih više od 100 sati.

