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Ukrajina od Bruxellesa dobila 6.1 milijardi eura za dronove

Piše Filip Sulimanec,
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Ukrajina od Bruxellesa dobila 6.1 milijardi eura za dronove
Foto: Stephanie Lecocq
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Paket vrijedan 6,1 milijardu eura financirat će nabavu dronova i projektila za ukrajinsku protuzračnu obranu

Europska komisija odobrila je 11. rujna 6,1 milijardu eura za Ukrajinu u okviru ukupnog zajma od 90 milijardi eura, a sredstva će biti namijenjena nabavi dronova i presretačkih projektila PAC-3 za sustave protuzračne obrane Patriot. Komisija istodobno priprema isplatu sljedeće tranše od 4,3 milijarde eura. Prema riječima europskog povjerenika za obranu Andrusa Kubiliusa, piše Ukrainska Pravda.

Današnja odluka službeno omogućuje Ukrajini nabavu projektila PAC-3 za sustave Patriot.

Paket vrijedan 6,1 milijardu eura financirat će nabavu dronova i projektila za ukrajinsku protuzračnu obranu. U okviru Ukrajinskog potpornog zajma odobreno je pet izuzeća od standardnih uvjeta prihvatljivosti: tri se odnose na dronove i komponente ukrajinske proizvodnje čija cijena premašuje propisane pragove, a dva na opremu američke proizvodnje, osobito projektile PAC-3. Kubilius je istaknuo da je današnjom odlukom Komisija odobrila korištenje svih 28,3 milijarde eura predviđenih za financiranje ukrajinske obrane u ovoj godini kroz Ukrajinski potporni zajam.

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Europska komisija trenutačno obrađuje zahtjeve za isplatu u vrijednosti od 4,7 milijardi eura, nakon što je već isplaćeno 8,3 milijarde eura. Ranije je objavljeno da su države članice EU-a dogovorile nabavu američkih presretačkih projektila vrijednih 3,2 milijarde eura za ukrajinske sustave Patriot. Komisija je 24. kolovoza također odobrila novu obrambenu nabavu za Ukrajinu vrijednu 6,1 milijardu eura u sklopu ukupnog zajma EU-a od 90 milijardi eura.

Do kraja 2026. Europska unija trebala bi Ukrajini isplatiti oko 20 milijardi eura, pri čemu bi nove tranše mogle biti isplaćene već tijekom sljedećih tjedana. Vijeće Europske unije 30. srpnja odobrilo je izmjene Ukrajinskog instrumenta (Ukraine Facility), kojima je Ukrajini omogućeno da tijekom 2026. primi 8,3 milijarde eura za pokrivanje proračunskih potreba.

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