VIDEO Novi val napada: Dronovi pogodili Rusiju, ruski udari zapalili zgradu u Kijevu

Najmanje dvije osobe poginule su u ukrajinskom napadu dronovima na rusku regiju Tulu, dok je osam ljudi ozlijeđeno u ruskim zračnim napadima koji su u petak ujutro izazvali požar u deveterokatnici u Kijevu, priopćile su vlasti. Ukrajina, koja se od veljače 2022. brani od ruske invazije, tvrdi da su napadi dio kampanje čiji je cilj „donijeti rat kući” običnim Rusima i povećati cijenu koju Moskva plaća za nastavak sukoba. I Rusija i Ukrajina poriču da ciljaju civile.

Rusija je ovog tjedna nastavila gotovo neprekidne zračne napade na Kijev nakon kratkog zatišja tijekom posjeta Moskvi i Kijevu američkih izaslanika predsjednika Donalda Trumpa koji pokušavaju okončati rat što ga je Kremlj započeo invazijom na Ukrajinu 2022. godine.

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Snimke Reutersa prikazuju pripadnike službi kako pokušavaju ugasiti požar u stambenoj zgradi u Kijevu, pri čemu je na nizu prozora izbijeno staklo.

Guverner regije Tula Dmitrij Miljajev objavio je na Telegramu da su u noćašnjim napadima dronovima poginule dvije osobe, a još tri su ozlijeđene.

Ukrajinski dronovi također su oštetili civilnu infrastrukturu u gradu Saratovu na rijeci Volgi u središnjoj Rusiji, rekao je regionalni guverner Roman Busargin na Telegramu, dodajući da nema žrtava.

Foto: Gleb Garanich

Ruska kompanija za internetsku trgovinu Ozon objavila je na Telegramu da je ukrajinski napad dronom izazvao požar u njezinu logističkom centru u Saratovu. To je jedan od više od dvadeset skladišta u vlasništvu Ozona i njegova najvećeg konkurenta Wildberriesa koja su posljednjih mjeseci bila pogođena napadima.

Regija Saratov česta je meta ukrajinskih zračnih napada, uključujući i napad ranije ovog tjedna. U njoj se nalazi velika rafinerija nafte kojom upravlja državna kompanija Rosnjeft, kao i niz drugih industrijskih i vojnih objekata.

Foto: Gleb Garanich

U gradu Volgogradu, južno od Saratova i također smještenom na Volgi, u raketnom napadu ozlijeđene su dvije osobe nakon što su pogođene dvije stambene zgrade. Krhotine su pritom oštetile i industrijski objekt, priopćile su lokalne vlasti na Telegramu.

Vlasti su objavile da je u školi otvoreno privremeno sklonište za stanovnike oštećenih zgrada.

U objavi nisu navedene pojedinosti o industrijskom objektu. Rafinerija nafte u Volgogradu kojom upravlja Lukoil, jedna od najvećih ruskih rafinerija prema kapacitetu prerade, nalazi se na rubu grada.

Reuters nije mogao odmah neovisno potvrditi te navode.