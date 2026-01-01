Obavijesti

Ukrajina rasporedila dva nova sustave protuzračne obrane Patriot: Njemačka će pomagati

Piše HINA,
Foto: Kuba Stezycki

Kijev potvrdio da su dva dodatna sustava protuzračne obrane već u funkciji, nakon dogovora Berlina i Washingtona

Ukrajinsko ministarstvo obrane u četvrtak je izvijestilo da je rasporedilo dva nova sustava protuzračne obrane Patriot koje je Kijev dobio od Njemačke u sklopu prethodno najavljene vojne pomoći.

"Još dva sustava protuzračne obrane Patriot raspoređena su za zaštitu ukrajinskih gradova i kritične infrastrukture", objavilo je ministarstvo na Telegramu.

Njemačka je prošlog kolovoza izvijestila da će Ukrajini isporučiti dva sustava Patriot nakon što je postigla dogovor sa Sjedinjenim Državama u skladu s kojim je Berlin prvi po redu koji će zauzvrat, po ubrzanom postupku dobiti najnoviju verziju tog sustava. 

Zahvaljujući angažmanu SAD-a, "Njemačka će isprva potpomagati Ukrajinu bacačima i potom dodatnim komponentama sustava Patriot", rekao je u kolovozu njemački ministar obrane Boris Pistorius.

