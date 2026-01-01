CIA demantira Kremlj: Ukrajina nije ciljala Putinovu rezidenciju, nego jedan vojni objekt

Američka Središnja obavještajna agencija (CIA) procijenila je da Ukrajina nije ciljala rezidenciju koju koristi ruski predsjednik Vladimir Putin u nedavnom napadu dronovima, navode američki dužnosnici. Ova procjena u izravnoj je suprotnosti s tvrdnjom koju je ruski čelnik iznio američkom predsjedniku Donaldu Trumpu tijekom telefonskog razgovora u ponedjeljak, a koja je izazvala oštru Trumpovu reakciju prije nego što su ga vlastite službe izvijestile o stvarnom stanju stvari.

Putinova optužba i Trumpova početna ljutnja

Dramatičan zaplet počeo je u ponedjeljak kada je Vladimir Putin osobno nazvao Donalda Trumpa kako bi ga obavijestio o navodnom velikom ukrajinskom napadu. Kremlj je javno iznio optužbe da je Ukrajina lansirala čak 91 bespilotnu letjelicu prema Putinovoj rezidenciji u blizini Valdaja, u regiji Novgorod na sjeverozapadu Rusije. Moskva je tvrdila da je riječ o "ciljanom, pažljivo planiranom i provedenom" pokušaju atentata, a rusko ministarstvo obrane čak je objavilo kartu koja navodno prikazuje putanje dronova. Trump je, čuvši vijest izravno od Putina, isprva povjerovao ruskoj verziji događaja. Novinarima je rekao da ga je ta informacija uznemirila i opisao sebe kao "vrlo ljutitog".

​- Ne sviđa mi se to. Nije dobro - izjavio je Trump, ističući kako "nije pravo vrijeme" za takve poteze usred osjetljivih mirovnih pregovora.

Ipak, čak i tada, američki predsjednik ostavio je mogućnost da tvrdnja nije istinita, no dodao je: "- Ali predsjednik Putin mi je jutros rekao da jest."

CIA demantira Kremlj, Trump mijenja priču

Samo dva dana kasnije, slika se potpuno promijenila. Direktor CIA-e John Ratcliffe u srijedu je izvijestio predsjednika Trumpa o zaključcima agencije, a oni su bili dijametralno suprotni od onoga što je tvrdio Putin. Prema američkim dužnosnicima upoznatim s obavještajnim podacima, CIA je utvrdila da napad na Putinovu rezidenciju nije ni pokušan. Umjesto toga, vjeruje se da su ukrajinske snage ciljale vojni objekt koji se nalazi na drugom mjestu u regiji Novgorod, daleko od Valdaja.

Nakon ovog brifinga, Trumpov se javni stav osjetno promijenio. Iako nije izravno komentirao obavještajne podatke, na svojoj društvenoj mreži Truth Social podijelio je urednički komentar New York Posta pod naslovom "Putinova galama oko 'napada' pokazuje da je Rusija ta koja stoji na putu miru".

Uredništvo Posta istaknulo je kako je "bogato da Putin, koji vodi brutalan rat gotovo četiri godine, vjeruje da bilo kakvo nasilje u njegovoj blizini zaslužuje posebnu osudu" te da bi "svaki napad na Putina bio više nego opravdan".

Dok se u Washingtonu odvijala ova drama, Kijev je od samog početka oštro demantirao ruske optužbe. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nazvao je tvrdnje "potpunom izmišljotinom s ciljem opravdavanja dodatnih napada na Ukrajinu, uključujući Kijev, kao i vlastitog odbijanja Rusije da poduzme potrebne korake za okončanje rata". Ukrajinski su dužnosnici ustvrdili da je riječ o dezinformacijskoj kampanji osmišljenoj da posije razdor između Kijeva i Washingtona te da potkopa mirovne napore.

Sumnje u rusku priču izrazili su i europski dužnosnici. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku, Kaja Kallas, ocijenila je ruske tvrdnje "namjernom distrakcijom". Drugi europski dužnosnici rekli su za medije da je priča "lažna zastava" i "sto posto laž", navodeći da njihove obavještajne službe nisu pronašle nikakve vjerodostojne dokaze koji bi potkrijepili moskovske navode.

Cijeli incident dogodio se u ključnom trenutku, samo dan nakon što se Trump sastao sa Zelenskim na Floridi i izrazio optimizam oko napretka u pregovorima. Mnogi analitičari vjeruju da je Putinova tvrdnja bila proračunat pokušaj da se miniraju pregovori i da se Trump okrene protiv Ukrajine.