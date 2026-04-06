NAPADI SVE ČEŠĆI

Ukrajina razvija alternativu Patriotu: Presretali bi projektile za manje od milijun dolara!

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Stringer

Mnoge ukrajinske obrambene tvrtke sada žele izvoziti višak svojih kapaciteta i okoristiti se povećanim izdvajanjima za obranu u svijetu

Fire Point, proizvođač ukrajinskih krstarećih raketa Flamingo, pregovara s europskim tvrtkama o razvoju novog sustava protuzračne obrane do iduće godine, koji bi bio pristupačna alternativu za sustav Patriot koji je sve teže nabaviti, rekao je viši dužnosnik za Reuters. Dok vlade nastoje osigurati obranu svojih zračnih prostora usred globalne nestabilnosti prouzročene ratovima u Ukrajini i Iranu, suosnivač i glavni dizajner Fire Pointa Denis Štilierman je rekao da tvrtka želi srezati cijenu presretanja balističkih projektila na manje od milijun dolara.

Ukrajinske hitne službe gase požar u hotelu pogođenom ruskim dronom 00:08
Ukrajinske hitne službe gase požar u hotelu pogođenom ruskim dronom | Video: 24sata/reuters

Štilierman je također kazao da Fire Point čeka odobrenje ukrajinske vlade za ulaganje bliskoistočnog konglomerata koji je procijenio vrijednost kompanije na 2,5 milijarde dolara, što će otvoriti vrata novim poslovnim prilikama, uključujući lansiranje satelita u nisku orbitu.

VIDEO Harkiv na meti žestokog udara dronova, ima i ranjenih

Više godina iskustva stečenog na bojištu u borbi protiv ruskih snaga Ukrajinu je učinilo vodećim inovatorom u obrambenoj tehnologiji niske cijene. Izbijanjem rata na Bliskom istoku, Kijev je iskoristio to iskustvo kako bi potpisao sigurnosne sporazume s vladama diljem regije.

Aftermath of a Russian missile strike in Chernihiv
Foto: Maksym Kishka

Mnoge ukrajinske obrambene tvrtke sada žele izvoziti višak svojih kapaciteta i okoristiti se povećanim izdvajanjima za obranu u svijetu. Iako je vlada nedavno ublažila ratnodopska ograničenja za izvoz, svaki predloženi ugovor i dalje ovisi o strogim provjerama i državnom odobrenju.

Ukrajina i mnoge druge zapadne zemlje uvelike ovise o američkim sustavima Patriot za zaustavljanje balističkih projektila.

Kod finske granice s Rusijom pronašli ukrajinski dron

No, raketa za Patriot ima sve manje usred njihovog korištenja na Bliskom istoku za obranu od iranskih napada, a jedini europski sustav za obranu od balističkih projektila, talijansko-francuski SAMP/T, proizvodi se u relativnom malom broju.

Sustav Patriot, koji proizvode Raytheon i Lockheed Martin, za obaranje balističkih projektila često iziskuje dvije ili tri protuzračne rakete od kojih svaka stoji nekoliko milijuna dolara, rekao je Štilierman.

Foto: US Federal Government/Wikipedia

- Ako to možemo smanjiti na manje od milijun dolara, to će biti preokret u rješenjima zračne obrane, kazao je u intervjuu.

- Namjeravamo presresti prve balističke projektile do kraja 2027., dodao je.

Štilierman je odbio imenovati europske tvrtke uključene u razgovore o razvoju novog sustava, ali je rekao da je Fire Point "duboko zainteresiran" za suradnju u područjima radara, ciljanju projektila i komunikacijskih sustava, gdje kompaniji nedostaje stručnosti.

Rusija tvrdi: Preuzeli smo kontrolu nad Luhanskom

Fire Point, osnovan nakon ruske invazije 2022., najveći je proizvođač dalekometnih bespilotnih letjelica koje se koriste u većini napada duboko u ruskom teritoriju.

Proteklih mjeseci je njihova dalekometna krstareća raketa Flamingo također korištena za napade na ruska vojna postrojenja i tvornice oružja, uključujući tvornicu balističkih projektila gotovo 1400 kilometara od ukrajinske granice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

