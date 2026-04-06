VIDEO Žestoki udar Rusije na Odesu. Među mrtvima i dijete

Najmanje troje ljudi, među kojima i dijete, je poginulo, a još ih je 10 ranjeno u ruskom napadu na Odesu tijekom noći na ponedjeljak. Stambena zgrada pogođena je u ruskom napadu, izjavio je na Telegramu čelnik Vojne uprave grada Odese, Serhij Lisak. Među ozlijeđenima su malo dijete i dvoje tinejdžera. Još dvoje od ukupno 10 ozlijeđenih hospitalizirano je u teškom stanju.

Rusi dronovima napali Odesu

- Dvije osobe u kritičnom stanju su hospitalizirane: jedan pacijent nalazi se na neurokirurgiji, a drugi u jedinici intenzivne skrbi za opekline, rekao je Lisak.

U gradskom okrugu Primorski oštećeni su stambena zgrada i sedam kuća u ruskom napadu. U kijevskom okrugu Odese tijekom noći oštećeni su stambena zgrada, pet kuća, dječji vrtić, trgovina i 27 automobila, rekao je Lisak.

Rusija redovito napada ukrajinsku civilnu infrastrukturu, uključujući stambene zgrade i energetsku infrastrukturu.

Dana 3. travnja Rusija je izvela zračni napad na grad Kramatorsk u Donjeckoj oblasti, pri čemu su poginula četiri civila, uključujući 16-godišnjeg dječaka, a još četiri osobe su ozlijeđene, izvijestile su regionalne vlasti.

Rusija je u ožujku bacila najveći broj vođenih zračnih bombi na Ukrajinu od početka potpune invazije, ukupno 7.987 bombi, izvijestilo je ukrajinsko Ministarstvo obrane 3. travnja.