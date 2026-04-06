Komentari 2
STRAVIČNI PRIZORI

VIDEO Žestoki udar Rusije na Odesu. Među mrtvima i dijete

Piše Goran Ivanović,
VIDEO Žestoki udar Rusije na Odesu. Među mrtvima i dijete
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Tragičan napad na Odesu! Poginulo je troje ljudi, uključujući dijete, a 10 osoba ozlijeđeno je u ruskom napadu. Razaranje u Primorskom i kijevskom okrugu šokira, dok Rusija napada civilnu infrastrukturu

Najmanje troje ljudi, među kojima i dijete, je poginulo, a još ih je 10 ranjeno u ruskom napadu na Odesu tijekom noći na ponedjeljak. Stambena zgrada pogođena je u ruskom napadu, izjavio je na Telegramu čelnik Vojne uprave grada Odese, Serhij Lisak. Među ozlijeđenima su malo dijete i dvoje tinejdžera. Još dvoje od ukupno 10 ozlijeđenih hospitalizirano je u teškom stanju.

Rusi dronovima napali Odesu
Rusi dronovima napali Odesu | Video: 24sata/REUTERS

- Dvije osobe u kritičnom stanju su hospitalizirane: jedan pacijent nalazi se na neurokirurgiji, a drugi u jedinici intenzivne skrbi za opekline, rekao je Lisak.

LANSIRALI 400 DRONOVA VALOVI NAPADA NA UKRAJINU Rusi imaju novu taktiku i rute
VALOVI NAPADA NA UKRAJINU Rusi imaju novu taktiku i rute

U gradskom okrugu Primorski oštećeni su stambena zgrada i sedam kuća u ruskom napadu. U kijevskom okrugu Odese tijekom noći oštećeni su stambena zgrada, pet kuća, dječji vrtić, trgovina i 27 automobila, rekao je Lisak.

Aftermath of a Russian drone attack in Odesa
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Rusija redovito napada ukrajinsku civilnu infrastrukturu, uključujući stambene zgrade i energetsku infrastrukturu.

NAPADI NA CRNOM MORU VIDEO Rusi kažu da su u tri sata oborili 148 ukrajinskih dronova
VIDEO Rusi kažu da su u tri sata oborili 148 ukrajinskih dronova

Dana 3. travnja Rusija je izvela zračni napad na grad Kramatorsk u Donjeckoj oblasti, pri čemu su poginula četiri civila, uključujući 16-godišnjeg dječaka, a još četiri osobe su ozlijeđene, izvijestile su regionalne vlasti.

Aftermath of a Russian drone attack in Odesa
Foto: Nina Liashonok

Rusija je u ožujku bacila najveći broj vođenih zračnih bombi na Ukrajinu od početka potpune invazije, ukupno 7.987 bombi, izvijestilo je ukrajinsko Ministarstvo obrane 3. travnja.

Komentari 2
VIDEO Rusi kažu da su u tri sata oborili 148 ukrajinskih dronova
VIDEO Rusi kažu da su u tri sata oborili 148 ukrajinskih dronova

Gradonačelnik ruske crnomorske luke Novorosijsk Andrej Kravčenko izvijestio je da su ostaci drona pogodili visoku stambenu zgradu. Trenutno nema informacija o žrtvama.
Ukrajinci dronovima zapalili dva ruska naftna postrojenja
Ukrajinci dronovima zapalili dva ruska naftna postrojenja

Ukrajina je izvela nove napade dronovima na rusku naftnu industriju, prouzročivši požare na nekoliko lokacija, rekli su u nedjelju regionalni dužnosnici, a prenosi agencija dpa
Rusi u napadima ubili četvero, među njima i 16-godišnjaka, a ozlijedili 13 ljudi
Rusi u napadima ubili četvero, među njima i 16-godišnjaka, a ozlijedili 13 ljudi

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo izvijestilo je da je tijekom noći odbilo 260 od 286 dronova koje su ruske snage lansirale. Prijavljeno je jedanaest udara

