Rusi dronovima napali Odesu: Među ubijenima majka i kći (2)

Piše HINA,
Piše HINA,
Rusija je u noći na ponedjeljak izvela napad bespilotnim letjelicama na ukrajinsku crnomorsku luku Odesu, pri čemu su poginule 30-godišnja majka, njezina dvogodišnja kći i još jedna žena, a oštećene su stambene zgrade i energetska infrastruktura, rekao je regionalni guverner.

- Tijekom noći Odesa se našla pod još jednim teškim napadom neprijatelja, objavio je Oleh Kiper, guverner Odeške oblasti, na aplikaciji Telegram, dodajući da je 16 osoba ozlijeđeno, uključujući trudnicu i dvoje male djece.

Pogođene su stambene zgrade, energetska infrastruktura i dječji vrtić, dodali su ukrajinski dužnosnici.

Oko 16.700 kućanstava u nekoliko odeških okruga ostalo je bez struje, priopćila je energetska tvrtka DTEK, uz napomenu da je šteta velika i da će popravci potrajati.

Snimke televizije Reuters prikazuju spasioce i vatrogasce kako raščišćavaju ruševine na jednom od mjesta napada — stambenoj zgradi kojoj je teško oštećen središnji dio.

- Dva drona pogodila su našu kuću. Jedan u krov, a drugi u središnji dio. Stubište nam se potpuno urušilo i blokiralo izlaz, rekao je za Reuters 21-godišnji Danilo koji živi u toj zgradi.

Dok rat ulazi u petu godinu, Moskva je pojačala napade na Odesu, ključno logističko središte u južnoj Ukrajini i najveću luku u zemlji, preko koje ide većina ukrajinskih žitarica i ostalog pomorskog izvoza.

Predsjednik Volodimir Zelenskij u objavi na društvenoj mreži X naveo je da je Rusija u noćnim napadima na Ukrajinu lansirala 140 dronova te da je također pogodila energetsku infrastrukturu u Černihovskoj, Sumskoj, Harkivskoj i Dnjipropetrovskoj oblasti, ponovivši pritom poziv za slanje dodatnih sustava protuzračne obrane.

- Rusija se nema namjeru zaustaviti, upozorio je Zelenskij.

- Tijekom proteklog tjedna upotrijebljeno je više od 2800 napadnih dronova, gotovo 1350 vođenih zrakoplovnih bombi i više od 40 projektila različitih tipova.

